Видео ⟩ Данилко о Вайкуле, Паулсе и любви к Риге: "Я настолько был потрясен реакцией Лаймы"

О Вайкуле и Лободе

"Я настолько был потрясен реакцией Лаймы", - сказал Данилко о звонке Вайкуле ему в бомбоубежище.

"Она дозвонилась... У нас с ней какие-то человеческие отношения - не как у артиста с артистом. У меня человеческое отношение к ней. Она настолько была... слово "встревоженна" даже здесь не подходит. Это все было так эмоционально, что казалось - я спокойнее, чем она", - вспоминает артист.

Андрей добавил, что Вайкуле в разговоре заметила, что он может приехать к ней в любой момент и для него всегда найдется место в ее доме. Артиста так тронуло, что Лайма до него дозвонилась, хотя в бомбоубежище почти не было связи.

1 марта Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками и рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве. Звезда переживала и сделала антивоенное заявление.

Андрей Данилко не стал скрывать, что ему звонили и известные люди из России. Правда, их было немного - всего три-четыре человека.

"Это были звонки от таких артистов, которые в этой ситуации ничего не могли сделать. Конечно, они противники этого всего", - указал Данилко и добавил, что именно тем звездам, которые ему звонили, и запретили концерты в РФ, а значит эти люди не молчат о войне в Украине. Андрей не называет их имена, чтобы не подставлять. К примеру, одной из артисток уже запретили проводить концерты только из-за того, что она разместила в Instagram черный квадрат.

Что касается видеообращения Светланы Лободы со слезами, то здесь Данилко заметил, что ему почувствовалась некая фальшь. Но это лично его ощущение: "Может, вам понравилось. Может, люди впечатлились. Но мне это показалось фальшиво". Его мнение, что факт того, что Лобода помогает беженцам - это не геройство сейчас, а нормальная вещь.

"А вы знаете, кто папа у Нателлы Крапивиной? Он может, наверное, купить Ригу. О чем мы говорим..." - добавил Андрей Данилко в ответ на критику Крапивиной его замечаний насчет видео Светланы.

Он не считает видео Лободы, снятые на телефон во время покупки продуктов и вещей первой необходимости для беженцев из Украины, красивыми: "Для чего эта съемка ведется?". Данилко кажется, что когда делаешь добрые дела, это не надо фиксировать, но это лишь его личное мнение. Он не подвергает сомнениям талант Лободы, просто считает, что это несколько фальшиво.

Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям. На видео певица закупалась в рижском супермаркете.

О Риге и Паулсе

Андрей Данилко признался в любви к Риге.

"Я обожаю Ригу", - сказал он, отметив, что любит пить кофе в итальянском ресторане Felicita, в котором можно приобрести вино из виноградников легендарного эстрадного певца Аль Бано.

Больше всего Данилко любит ранним утром пойти в Старый город, остановиться в любимом ресторане, сидеть и неспеша пить эспрессо.

Рига Андрею нравится больше, чем Юрмала, потому что здесь можно спрятаться от всех артистов и фотографов.

Приятное воспоминание у него от покупки двух дисков Раймонда Паулса, который хорошо к нему относится. Тогда Данилко выступал у Маэстро на юбилее. Он подошел и попросил подписать купленные диски.

"Андрей, вам что, некуда деньги девать?" - поинтересовался у него Паулс.

Данилко подчеркнул, что Раймонд Паулс не только "крутой композитор", но и хороший человек с потрясающей самоиронией.

Видео: Интервью с Андреем Данилко