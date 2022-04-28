СПГ-терминал в Риге может начать работу самое быстрое через год

Американской компании Millennium Energy Partners LLC принадлежит девелопер проекта на Кундзиньсале - ООО Kundziņsalas dienvidu projekts.

Как отметил Шанидзе, чтобы построить емкости для хранения СПГ, как предусматривает первоначальный проект, необходимо два или два с половиной года. Однако, если требуются более быстрые поставки, в течение года можно построить газопровод.

"Поэтому возможны два срока реализации проекта - поставки газа могут начаться уже летом следующего года, а полностью терминал можно закончить в течение двух или двух с половиной лет", - сказал он.

Проект на Кундзиньсале предусматривает строительство СПГ-терминала с системой регазификации, которая позволит транспортировать газ по трубопроводам, а также далее газ можно будет доставлять автоцистернами.

Первоначальный проект был запланирован в небольшом объеме - до 300 000 тонн сжиженного газа в год, а также предусматривал поставки только автоцистернами по Латвии и другим странам Балтии.

Однако, принимая во внимание геополитические изменения и трудности с поставками газа в регионе, было принято решение изучить возможности расширения проекта, и к этому процессу были привлечены представители и инженеры оператора системы газораспределительной системы АО Gaso и специалисты международных компаний.

В результате совместной работы был разработан проект, который в настоящее время предусматривает от 0,75 до 2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть увеличены, чтобы Латвия получала необходимое количество газа.

"У нас есть все возможности поставлять газ и в Инчукалнское подземное газохранилище, и снабжать газом Ригу и ее окрестности",

- заявил председатель правления Millennium Energy Partners LLC.

Согласно данным Firmas.lv, ООО Kundziņsalas dienvidu projekts зарегистрировано в 2010 году, основной капитал компании составляет 4268 евро. Компания на 100% принадлежит Millennium Energy Partners LLC, бенефициаром которой является Шанидзе.

Как сообщалось, Латвия концептуально договорилась с Эстонией и Финляндией об участии в развитии плавучего СПГ-терминала в Палдиски, а также планирует построить постоянный терминал в Латвии. Интерес к развитию СПГ-терминала выразило и АО Skulte LNG Terminal, которое хочет построить терминал возле Скултского порта в Саулкрастском крае, но против этого возражают местные жители.