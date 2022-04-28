Чт, 28.04.2022
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Игорь Волобуев, Вице-президент "Газпромбанка"
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Россияне назначили в Херсоне "новую администрацию": "Возвращение области Украине исключено"

ФОТО: Reuters/ScanPix

В оккупированном Россией украинском городе Херсоне и Херсонской области "назначены новые руководители", сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, по информации РИА "Новости", градоначальником Херсона назначен депутат Херсонской думы Александр Кобец, а прежний мэр Игорь Колыхаев от должности освобожден.

В свою очередь руководителем Херсонской области назначили Владимира Сальдо.

Как заявил РИА "Новости" Кирилл Стремоусов, которого прокремлевское агентство называет "заместителем председателя военно-гражданской администрации" области,

"возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено".

При этом он указал, что никаких "референдумов" в Херсонской области не планируется.

Галерея: Херсон, Украина

Законно избранный мэр Херсона Колыхаев 25 апреля сообщил, что здание городской думы окружили вооруженные оккупанты, которые отняли ключи от здания и заменили местную охрану на свою. В свою очередь, на следующий день работников познакомили с "новой администрацией" и предложили им сотрудничать. Как пишет "Медуза", Колыхаев от этого предложения отказался.

"Медуза" указывает, что назначенный Кобец еще в марте публично сообщал, что Херсон - это Украина и что он возражает против каких-либо возможных попыток создать так называемую Херсонскую народную республику.

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