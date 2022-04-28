"Телевизор работает и побеждает холодильник". Как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины

ФОТО: BBC

Чиновникам это не понравилось, предполагает женщина. В 2021 году они пришли в ее магазин, купили воздушный шарик, чек им не выдали. Начались проверки УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями) и налоговой, приходили не только к активистке, но и к ее мужу и родственникам - "пытались давить везде, где могли". В итоге она закрыла все точки.

Диларева, разбирая контракты на ремонт дорог, говорит, что ей становится страшно от того, "в каком количестве люди воруют деньги и как они это все проводят". Впрочем, она замечает, что реагировать на разоблачения в ее соцсетях все же начали - где-то дорогу почистят, где-то мусорную свалку уберут.

"Приезжал поговорить со мной заместитель губернатора, - рассказывает "Блогерша" Диларева. - Ну, поговорили. Меня попросили быть немножечко полояльнее, но как бы я сразу сказала что как бы лояльно, не лояльно, я отношусь ко всем одинаково и показываю правду. Ну, если кому-то она не нравится, ну пусть исправляются люди, я что могу сделать?".

ФОТО: BBC

Кроме заметок о сломанных качелях и обвалившейся штукатурке, Диларева в соцсетях сообщает о патриотических флешмобах, публикует фотографии с символом Z и называет войну "спецоперацией". Говорит, ей бы не хотелось, чтобы репортаж о Рубцовске подрывал репутацию российских военных. Многие из ее друзей уехали воевать.

"Вы совсем не так все понимаете с мародерами… Совсем. Никто в Рубцовске ничего оттуда не получал", - уверена активистка.

"30 тысяч рублей в месяц - бешеные деньги"

"Когда идет вооруженный конфликт, это озверение людей. Это могут быть и изнасилования, и убийства, и мародерство, - размышляет житель Рубцовска Вячеслав Садыков, главный редактор независимой газеты "Голос солидарности". - Я не удивлюсь если такие факты могли иметь место. Не удивлюсь, потому что город бедный".

Алтайский край действительно один из самых небогатых регионов России. Почти 20% населения живет за чертой бедности, то есть имеет доход меньше 11 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата - 31 тысяча рублей (400 долларов по довоенному курсу). Больше 45 тысяч рублей получают только около 10% жителей края.

Среди главных проблем города - перебои с углем, запрет на "подворовой забой скота" и отказ аптек продавать таблетки поштучно, а не целыми пачками.

66-летний Садыков - индивидуальный предприниматель и пенсионер. Его пенсия - почти 15 тысяч рублей. В ответ на вопрос, можно ли прожить на такие деньги, Садыков смеется: "На это можно существовать, жизнью это назвать нельзя. Из-за того, что я предприниматель, пенсия не индексируется. В то же время как предприниматель я ежегодно плачу в пенсионный фонд 30-40 тысяч рублей".