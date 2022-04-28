"Телевизор работает и побеждает холодильник". Как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины

На изрытых колдобинами центральных улицах работают пара вейп-шопов и офис СДЭК, куда, по данным расследования Центра "Досье", офицеры рубцовской войсковой части № 6720 и пытались отправить 130 посылок с вещами из опустевших украинских домов. В город, пишут журналисты, дошло только три. Остальные застряли в белорусском пункте СДЭК, откуда военные пытались отправить вещи.
В городе, откуда они ушли на войну, уже ощущаются последствия западных санкций. Цены на все выросли. Массажист Дмитрий до войны "хорошо жил" на 300 рублей в день - "колбаска, батон, раз в неделю поход в баню с друзьями". От вопроса, насколько все это подорожало, безнадежно отмахивается.
По словам Андрея из МЧС, подгузники вместо 900 рублей стали стоить 1300, автомобильное масло и фильтры подорожали в два раза.
В свободное от работы спасателем время Андрей делал подарочные ножи из дорогих материалов - кость мамонта, черное африканское дерево, дамасская сталь - и продавал в России и за границу. Теперь хобби, приносившее дополнительный доход, под вопросом. Материалы подорожали, даже саморезы по полтора рубля за штуку стали стоить три. PayPal, через который Андрей получал оплату из-за границы, ушел из России. "Чистыми можно было 10 тысяч в месяц заработать, совершенно не напрягаясь", - сетует спасатель.
Армейцев среди друзей Андрея много. Он вспоминает, что видел новости о мародерстве, но никого из тех военных не знает и называет их "голодными".
В городе ходит слух, что им запретили отправлять посылки в Россию, а случаем, попавшим на видео, якобы уже занялась военная прокуратура.
"Не все же офицеры сволочи. Есть те, для которых честь и достоинство тоже важны", - говорит Андрей.
Сам он на войне оказаться бы не хотел: "Война - это дикость. Это самое страшное, что может вообще в мире произойти. Последствия будут еще очень долго и очень больно. Для тех, кто участвовал и кто не участвовал в этом всем".
"Попросили быть немножечко полояльнее"
"Будь я где-то в Москве, Питере, я бы могла получать большие деньги. Я прихожу в 8 утра и работаю до ночи каждый день, без выходных. Думаете я много зарабатываю? Нет! В месяц максимум 30-40 тысяч. Я здесь бьюсь как рыба о лед. Нет у города перспективы, нормальных рабочих мест и достойной зарплаты", - рассказывает городская активистка Олеся Диларева.
Диларева начинала журналистом местной радиокомпании в 16 лет, затем с мужем и коллегами создала свой фото- и видеопродакшн. Потом открыла в Рубцовске несколько магазинов с товарами для праздника. Торговля хлопушками и свечами шла 10 лет, но в прошлом году магазины пришлось закрыть.
Причиной, по мнению Диларевой, стали ее телеграм-канал, паблик "Вконтакте" и страница в "Инстаграме" "Блогерша Рубцовск". Разъезжая по городу на "Миникупере", она второй год разоблачает чиновников: плохие дороги, несвоевременный вывоз мусора, некачественное благоустройство и коррупция. Каждый день Диларева ругает местную власть.