Полиция просит о помощи: из "Замка света" украли книгу Пушкина ценой 100 000 евро

На прошлой неделе из библиотеки на улице Мукусалас были украдены ценные книги - книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга "Возропщем" Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга "Побѣда над Солнцем" неизвестного года выпуска, сообщает Госполиция.

Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10 000 - 12 000 евро.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что с преступлением, возможно, связан изображенный на фото мужчина.

После кражи книги Пушкина, совершенной 23 апреля, мужчина, возможно, на общественном транспорте в 11:45 направился в направлении Старой Риги.

Полиция просит посмотреть на изображенного на фото мужчину и отозваться всех, кто может опознать его или знает его возможное местонахождение.

Кроме того, полиция просит отозваться жителей, у которых есть информация о местонахождении конкретных книг, в том числе если они были увидены в продаже. С полицией можно связаться по номеру телефона 25321551 или 110.