Чт, 28.04.2022
Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Подоляк: Украина имеет право атаковать базы российской армии

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ФОТО: AP/Scanpix

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы.

Он предложил миру признать это право за Украиной, которая 64 дня оборонялась от российских оккупантов. В частности, Подолак сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", заявил Подоляк.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что на территории России горит склад с боеприпасами:

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