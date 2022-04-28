Подоляк: Украина имеет право атаковать базы российской армии
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы.
Он предложил миру признать это право за Украиной, которая 64 дня оборонялась от российских оккупантов. В частности, Подолак сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", заявил Подоляк.
Ранее RUS TVNET уже писал о том, что на территории России горит склад с боеприпасами:
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