Подоляк: Украина имеет право атаковать базы российской армии

Он предложил миру признать это право за Украиной, которая 64 дня оборонялась от российских оккупантов. В частности, Подолак сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", заявил Подоляк.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что на территории России горит склад с боеприпасами: