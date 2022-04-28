Пт, 29.04.2022
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Игорь Николаев, российский певец и композитор

Продолжаем бороться с холодом: синоптики о погоде в пятницу

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В пятницу, 29 апреля, в Латвии будет преимущественно сухо и солнечно, местами могут набежать облака, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге Курземе - до +13 градусов. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +10 градусов, у моря - до +7 градусов.

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