Продолжаем бороться с холодом: синоптики о погоде в пятницу

Температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге Курземе - до +13 градусов. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +10 градусов, у моря - до +7 градусов.