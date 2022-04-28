Продолжаем бороться с холодом: синоптики о погоде в пятницу
В пятницу, 29 апреля, в Латвии будет преимущественно сухо и солнечно, местами могут набежать облака, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 29 апреля, в Латвии будет преимущественно сухо и солнечно, местами могут набежать облака, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге Курземе - до +13 градусов. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +10 градусов, у моря - до +7 градусов.
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