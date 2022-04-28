Украина сегодня: пророссийская администрация в Херсоне, пытки волонтера Красного Креста
В Украине 64-й день продолжается война. В рубрике "Украина сегодня" собрали главные новости о событиях к вечеру четверга, 28 апреля.
В Украине 64-й день продолжается война. В рубрике "Украина сегодня" собрали главные новости о событиях к вечеру четверга, 28 апреля.
Русская служба BBC провела расследование, как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины:
В оккупированном Россией украинском городе Херсоне и Херсонской области "назначены новые руководители":
СМИ сообщают, что волонтера Красного Креста похитили, увезли в Россию и там пытали:
Украина заявила, что будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы:
Украинское агентство новостей УНИАН сообщает, что в России власти Красноярского края официально разрешили воровать зерно на части Херсонской области Украины, которую оккупировали российские войска:
ООН готова поименно назвать почти 6 тыс. жертв военных преступлений в Украине:
RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком. Узнали, зашла ли в тупик "спецоперация"? Когда участники конфликта смогут прийти к консенсусу?:
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