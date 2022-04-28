Чт, 28.04.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Украина сегодня: пророссийская администрация в Херсоне, пытки волонтера Красного Креста

Разрушенная детская площадка. Иллюстративное фото ФОТО: Evgen Kotenko/SIPA/scanpix

В Украине 64-й день продолжается война. В рубрике "Украина сегодня" собрали главные новости о событиях к вечеру четверга, 28 апреля.

Русская служба BBC провела расследование, как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины:

В оккупированном Россией украинском городе Херсоне и Херсонской области "назначены новые руководители":

СМИ сообщают, что волонтера Красного Креста похитили, увезли в Россию и там пытали:

Украина заявила, что будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы:

Украинское агентство новостей УНИАН сообщает, что в России власти Красноярского края официально разрешили воровать зерно на части Херсонской области Украины, которую оккупировали российские войска:

ООН готова поименно назвать почти 6 тыс. жертв военных преступлений в Украине:

RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком. Узнали, зашла ли в тупик "спецоперация"? Когда участники конфликта смогут прийти к консенсусу?:

Что еще произошло:

  • Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений Украине. Дмитрий Медведев предупредил, что такое "печально заканчивается".
  • В Донецке, по заявлению самопровозглашенной ДНР, в результате обстрела ВСУ загорелись два рынка. Есть погибшие и раненые.
  • В Белгороде ночью сработали системы ПВО.
  • Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии российских военных, которые, по данным Бучанской окружной прокуратуры, причастны к пыткам мирных жителей.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Киев призвал Россию "согласиться на сотрудничество с Международным уголовным судом".
  • Поселок Нью-Йорк в Донецкой области попал под авиаудар - трое погибших и трое раненых.
  • Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с направленной в Конгресс просьбой о новом пакете помощи Украине на 33,5 миллиарда долларов: "Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо мы стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине", сообщает "Медуза".

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