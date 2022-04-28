Украина сегодня: пророссийская администрация в Херсоне, пытки волонтера Красного Креста

Русская служба BBC провела расследование, как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины:

В оккупированном Россией украинском городе Херсоне и Херсонской области "назначены новые руководители":

СМИ сообщают, что волонтера Красного Креста похитили, увезли в Россию и там пытали:

Украина заявила, что будет защищаться от военной агрессии России любыми способами, включая атаки на российские склады и базы:

Украинское агентство новостей УНИАН сообщает, что в России власти Красноярского края официально разрешили воровать зерно на части Херсонской области Украины, которую оккупировали российские войска:

ООН готова поименно назвать почти 6 тыс. жертв военных преступлений в Украине:

RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком. Узнали, зашла ли в тупик "спецоперация"? Когда участники конфликта смогут прийти к консенсусу?:

Что еще произошло:

Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений Украине. Дмитрий Медведев предупредил, что такое "печально заканчивается".

В Донецке, по заявлению самопровозглашенной ДНР, в результате обстрела ВСУ загорелись два рынка. Есть погибшие и раненые.

В Белгороде ночью сработали системы ПВО.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии российских военных, которые, по данным Бучанской окружной прокуратуры, причастны к пыткам мирных жителей.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Киев призвал Россию "согласиться на сотрудничество с Международным уголовным судом".

Поселок Нью-Йорк в Донецкой области попал под авиаудар - трое погибших и трое раненых.

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с направленной в Конгресс просьбой о новом пакете помощи Украине на 33,5 миллиарда долларов: "Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо мы стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине", сообщает "Медуза".