Latvijas gāze обратилось в FKTK: можно ли изменить порядок расчетов с "Газпромом"

Калвитис отмечает, что в настоящее время запасы природного газа у LG достаточны для того, чтобы компания могла позволить себе ждать более выгодную с коммерческой точки зрения цену на природный газ. LG возобновит закупки природного газа, как только позволит ситуация на рынке.

Председатель правления отмечает, что у LG заключен с "Газпромом" долгосрочный договор на поставку природного газа на период 2000-2030 гг. По условиям этого соглашения платежи за поставки природного газа до сих пор осуществлялись в евро.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 апреля Запад будет платить за природный газ только рублями.

Новая схема платежей, введенная Кремлем, предусматривает, что западные страны должны открывать рублевые счета в российском "Газпромбанке", который будет конвертировать валюту в рубли и перечислять на эти счета, откуда будет осуществляться плата за газ.

Польша уже заявила, что ЕС должен наказать страны, которые используют рубли для оплаты российского газа.

LG не закупала природный газ у "Газпрома" с тех пор, как это изменение вступило в силу. Это оправдано как политическими, так и коммерческими соображениями. По словам Калвитиса, позиция Еврокомиссии и Латвии по вопросу изменения действующего порядка расчетов до сих пор неясна, а цена на рынке природного газа экономически неконкурентоспособна и чрезмерно высока.

LG также попросило Министерство экономики как компетентный орган уточнить, совместим ли режим расчетов в евро с требованиями санкций в отношении России, чтобы LG могла планировать свои будущие действия.

Как сообщалось, Сейм в четверг поддержал поправки о запрете на поставки российского природного газа. Пока не ясно, когда это ограничение вступит в силу, но, по оценкам правительства, это может быть сделано со следующего года. Ожидается, что дата вступления в силу будет обсуждаться в окончательном чтении.

"Газпром" также сообщил, что прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за газ в рублях. Тем временем Венгрия публично заявила, что готова платить за российский газ в рублях.

Крупнейшими акционерами LG являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).