Дебаты в Сейме: "Мы спонсируем российскую агрессию, и это неприемлемо"

Депутат Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) заявил, что у России "действительно не хочется покупать газ, и я призываю работать так, чтобы не приходилось его покупать". При этом политик указал, что эстонцам и финнам также следует отказаться от российского газа.

Политик СЗК обрисовал сценарий, согласно которому после отказа Латвии от российского газа его, возможно, придется покупать в Финляндии, а сами финны будут покупать у России.

"Вы этого хотите? Я не хочу, чтобы мы покупали российский газ через Финляндию. Я хочу, чтобы мы вообще отказались от российского газа", - сказал Краузе.

Рейнис Знотиньш ("Консервативные"), один из инициаторов предложения о запрете покупки российского газа, обратил внимание на то, что Латвия перечисляет в Россию около 400 миллионов евро в год за природный газ. Соответствующая сумма равна стоимости 100 современных российских танков.

"Мы спонсируем российскую агрессию, и это неприемлемо. (..) Коллеги, пора просыпаться от долгой зимней спячки", - сказал Знотиньш.

Депутат Ральф Немиро также высказался в поддержку отказа от российского природного газа. Политик призвал к полной энергетической независимости от любой страны за счет собственных ресурсов - древесной щепы, солнечной и ветряной энергии. С ним согласился депутат СЗК Виктор Валайнис, который считает, что правительство слишком мало делает для использования местных ресурсов.

Валайнис также подчеркнул, что Латвия должна добиться запрета российского природного газа для всей Европы, иначе больше всего проиграет наше население. Важно, чтобы такой же подход был не только в Латвии, но и в Литве, Германии, Франции, Италии и других странах, чтобы жители Латвии не боролись за демократию за свой счет, пока другие продолжают кормить российскую армию за счет газа.

"К сожалению, я не вижу активных действий со стороны наших политиков, министров по борьбе за это", - добавил оппозиционный депутат.

Депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение) скептически отнесся к мнению о том, что Латвия сможет закупить достаточные запасы сжиженного природного газа, а депутат Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") пообещал построить в Латвии гидроэлектростанцию.