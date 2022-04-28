Покупателем акций "Тинькофф" стала группа "Интеррос" Владимира Потанина

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си:

Банк "Тинькофф" в последние несколько недель столкнулся с проблемами: у него дешевели акции, банк покинул топ-менеджмент, а СМИ сообщили, что основатель банка Олег Тиньков готов продать свою долю со значительной скидкой.

Тиньков, в честь которого назван банк, с нападения России на Украину занимал антивоенную позицию. Но 19 апреля он высказался особенно резко: в своем "Инстаграме" он назвал войну безумной, российскую армию - говном, а людей, рисующих букву Z, - дебилами. Российские бизнесмены настолько резких заявлений себе не позволяли.

В этот же день последовало заявление банка о том, что в этом году он сменит название. В телеграм-канале банка Олегу Тинькову пожелали "удачи и скорейшего выздоровления".

Несколько лет назад Тинькову диагностировали рак крови. В 2020 году Тиньков покинул пост главы совета директоров банка, объяснив это желанием сосредоточиться на своем здоровье.

С тех пор он уже искал покупателя на банк. В 2020 году официально сообщали, что "Яндекс" полностью выкупает банк. Тогда российская IT-компания собиралась конкурировать со "Сбером" в области создания экосистем - сервисов, которые позволяют получать различные услуги в интернете.

Однако эта сделка не состоялась, позже The Bell опубликовал письмо Олега Тинькова сотрудникам, в котором говорилось, что банк не продается, а "Яндекс" бизнесмен охарактеризовал тем же выражением, которым в 2022 году описал состояние российской армии. Ходившие слухи о возможной продаже банка МТС он также опроверг.

В 2021 году Тиньков и его семья перестали быть контролирующими акционерами банка. Тогда они конвертировали акции класса В (каждая из которых дает 10 голосов) в обычные акции. Из-за этой операции его доля в банке снизилась до 35%, которые как раз сейчас и продали "Интерросу".

После апрельского антивоенного заявления Тинькова в сетях появились фото с разрезанными картами банка - из них делали буквы V и Z. СМИ сообщили, что компанию покинули содиректора Оливер Хьюз и Павел Федоров, а сам Тиньков ищет покупателя, чтобы оградить банк от санкций. Он попал в санкционные списки Великобритании.

После этого бумаги банка резко обвалились. Но как только стало известно о сделке с "Интерросом", банк снова дорожает: бумаги банка на Московской бирже к вечеру четверга выросли более чем на 7%.

"Интеррос" - это крупная российская инвестиционная компания, которая владеет долями в основном в промышленных, медиа и инфраструктурных компаниях.

"Мы считаем, что сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории Группы "Тинькофф", - прокомментировал сделку председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк. - Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, её талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост её капитализации", - сказал он.

"Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ, - заявляет и Владимир Потанин.