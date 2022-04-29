Что происходит в оккупированном российскими военными Херсоне

В бытность Сальдо градоначальником оппозиция неоднократно обвиняла его в коррупции и в передаче городских подрядов собственной строительной компании. С декабря 2012 по ноябрь 2014 Сальдо был депутатом Верховной рады, где голосовал, в частности, за "Законы о диктатуре" 16 января 2014 года (пакет законов, подписанный Виктором Януковичем на фоне протестов на Майдане и нарушавший право на свободу мирных собраний. - Ред.) и выступлениями в эфире российских пропагандистских телеканалов. На просьбу DW прокомментировать свое "назначение" российским оккупационным режимом Сальдо не ответил.

Обязанности председателя Херсонской городской администрации российская армия возложила на Александра Кобца. Людей с таким именем и фамилией в области немало, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате херсонского Горсовета.

В Офисе генерального прокурора Украины назвали захват Горсовета и смену руководства области и города "нарушением методов и обычаев войны". Сальдо и Кобцу угрожают обвинения в коллаборационизме и государственной измене.

Игорь Колыхаев заверил DW, что не намерен слагать с себя полномочий мэра Херсона, однако официально обратился за разъяснениями в Офис президента: что делать дальше? Горсовет под его руководством переехал в здание одного из коммунальных предприятий и продолжает решать бытовые проблемы города. Правда, уже без флага.

Пути выезда из Херсона перекрыты

"Мэр все делает правильно. Согласно распоряжению правительства, если местные власти слагают с себя полномочия, это означает, что город полностью оккупирован. Тогда госказначейство замораживает его счета и все - денег не будет, - объясняет DW на условиях анонимности сотрудница областного управления образования. -Так уже произошло в Каховке, Геническе, других общинах на востоке области".

Несмотря на слухи о попытках российского командования изменить программы в школах области, собеседница DW говорит, что в учебных заведениях продолжают преподавать дистанционно по украинской учебной программе.

"Мы сейчас стараемся как можно раньше закончить учебный год, чтобы не попасть под какие-то провокации, парады на 9 мая и тому подобное, - рассказывает она. - А еще ломаем головы, как наши дети получат аттестаты. Будет очень жаль, если из-за оккупации дети потеряют возможность поступить в вузы".

Привезти в Херсон аттестаты, которые централизованно печатают в столице, сейчас невозможно - последние маршруты въезда-выезда из оккупированного региона закрылись около недели назад. До этого тысячи херсонцев на свой страх и риск выезжали из области по грунтовым и бетонным дорогам, полям и переправам в Николаевскую и Кировоградскую области. Работал даже своего рода рынок эвакуационных перевозок: за дорогу в Одессу, в мирное время занимавшую максимум четыре часа, а сейчас целый день, водители просили от четырех до шести тысяч гривен (примерно 130-200 евро). Без всяких гарантий безопасности и пропусков через блокпосты.