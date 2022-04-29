Видео ⟩ Разногласия на дороге привели к ДТП и любопытному видео

"Тот, что в очках, собрал за собой такой нормальный поезд, хотя впереди было пусто. Джип, вероятно, хотел "расшевелить" водителя, а тот ни в какую, и тогда, видимо, сдали нервы. Из дурачеств на дороге редко выходит польза, это прекрасно иллюстрирует конфликт между двумя автомобилистами в Латвии".

В английском термин break check означает проверку бдительности водителя сзади при резком торможении. На видео ниже один из его героев таким образом проверяет бдительность водителя приближающегося сзади Toyota Land Cruiser и в каком-то смысле его терпение, так как видно, что скорость движения невелика.

После того как человек за рулем Land Cruiser был вынужден быстро затормозить и чуть не столкнулся с ехавшей впереди машиной, он решил обогнать медленно движущийся автомобиль и провел идентичную "проверку". И "удачно", потому что герой видео, с вытянутой рукой снимавший конфликт, не заметил момента торможения, не смог среагировать и врезался в заднюю часть Land Cruiser.

Кто виноват в этой ситуации, выяснят полиция и страховщики. В любом случае на видео заметно, что двое его героев тормозят без причины.

Комментаторы в Twitter, впрочем, склонны считать, что вина должна лежать на авторе видео, который, собрав за собой длинную вереницу машин, проверял терпение едущих за ним водителей.

LV autodebīlisma video ir daudz, bet nu šis ir jauns līmenis 🤦‍♂️ pic.twitter.com/bQmxUtcEcd — Andrejs Urbāns 🇺🇦🙏 (@AndrejsUrbans) April 27, 2022