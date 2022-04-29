Пт, 29.04.2022
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Янис Рейрс, министр финансов

Видео ⟩ Разногласия на дороге привели к ДТП и любопытному видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В сети популярность набрало видео, на котором запечатлен момент ДТП, вызванного умышленно резким торможением при движении впереди автомобильной колонны.

"Тот, что в очках, собрал за собой такой нормальный поезд, хотя впереди было пусто. Джип, вероятно, хотел "расшевелить" водителя, а тот ни в какую, и тогда, видимо, сдали нервы. Из дурачеств на дороге редко выходит польза, это прекрасно иллюстрирует конфликт между двумя автомобилистами в Латвии".

В английском термин break check означает проверку бдительности водителя сзади при резком торможении. На видео ниже один из его героев таким образом проверяет бдительность водителя приближающегося сзади Toyota Land Cruiser и в каком-то смысле его терпение, так как видно, что скорость движения невелика.

После того как человек за рулем Land Cruiser был вынужден быстро затормозить и чуть не столкнулся с ехавшей впереди машиной, он решил обогнать медленно движущийся автомобиль и провел идентичную "проверку". И "удачно", потому что герой видео, с вытянутой рукой снимавший конфликт, не заметил момента торможения, не смог среагировать и врезался в заднюю часть Land Cruiser.

Кто виноват в этой ситуации, выяснят полиция и страховщики. В любом случае на видео заметно, что двое его героев тормозят без причины.

Комментаторы в Twitter, впрочем, склонны считать, что вина должна лежать на авторе видео, который, собрав за собой длинную вереницу машин, проверял терпение едущих за ним водителей.

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