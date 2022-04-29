В Украине погиб американец, воевавший на стороне ВСУ

По словам матери погибшего Ребекки Кабрера, 22-летний Кэнсел, экс-морской пехотинец, работал в охране исправительного учреждения в штате Теннесси и подписал контракт с ЧВК, отправлявшей добровольцев на военные действия в Украине.

"Он хотел отправиться туда, потому что верил в дело, за которое воюет Украина", - рассказала мать солдата в интервью CNN.

По ее словам, Кэнсел 12 марта отправился в Польшу, откуда попал в Украину, где сражался с людьми из самых разных стран. В понедельник ей сообщили о гибели сына и о том, что во время сражения вынести его тело не удалось.

У Кэнсела в США остались жена и семимесячный ребенок.

В Госдепартаменте США сказали, что знают о случившемся и следят за ситуацией, но по соображениям приватности отказались от дальнейших комментариев.

В четверг, 22 апреля, стало известно о гибели британского гражданина, 36-летнего Скотта Сибли, который, вероятно, также принимал участие в войне в Украине.

После военного вторжения РФ украинское Минобороны сформировало спецподразделение - Интернациональный легион для иностранных добровольцев, которые выразили желание принять участие в защите Украины от российской агрессии. По информации украинского командования, к 7 марта о желании присоединиться к подразделению заявили более 20 тысяч добровольцев, а также ветеранов боевых действий из 52 стран мира.