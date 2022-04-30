Видео ⟩ Звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов о Путине: "У него же вся жизнь - спецоперация"

Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя, о чем мы говорили. И я понял, что я не помню ни одного слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то, просто серый туман".

Артур предполагает, что так происходит большинство разговоров с Владимиром Путиным, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Все это актер назвал спецприемами.

Артур Смольянинов и Катерина Гордеева ФОТО: Кадр из видео

Артур Смольянинов указывает, что Владимир Путин - бывший житель СССР. Он уверен, что президент РФ - жертва пропаганды: "Ведь его профессия заключалась в том, чтобы искать врагов своей великой Родины. А потом ее вдруг уважать перестали, даже и вообще отобрали. Какого черта?".

Он уверен, что причины следует искать в личном.

"Это очень личные причины. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов.

Вся его жизнь - это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. Наверное, такая работа, профессия офицера КГБ тоже нужна. Но мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей, а не поиск врагов", - уверен Смольянинов.

Артист заметил, что даже если бы Путин и хотел бы по-другому, то он не может:

"Идеи управляют им, а не он - идеями. Плюс, конечно, отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что спецоперация - это суть этой человеческой природы. Если бы я играл такого человека, я бы где-то там бы искал. Это же азарт. В этой игре "найди врага" есть определенное удовольствие.

Плюс это, конечно, жажда мести и попытка такой реинкарнации в надежде, что мы сейчас откопаем труп, а он будет живой и красивый, просто ручки-ножки приделаем обратно, и он снова запляшет-запоет".

"Никакая идея, даже самая священная, не стоит жизни человеческой, а тем более ребенка. Все же очевидно", - подчеркивает Артур Смольянинов.

Он отмечает, что до того, как началась война, люди были живы.

"Почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике, с 2014 года по 2022-й количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось? Почему на территориях, занятых пророссийскими войсками, был "геноцид", а с другой стороны люди жили - не тужили, хотя это те же самые Донецкая и Луганская области? А почему Харьков жил прекрасно, пока не пришли "освободители"?" - спрашивает Артур.

Смольянинов уверен, что люди не живут там, где плохо, они бегут оттуда. Сейчас он видит, как гибнут и бегут оттуда жители. Он не понимает, почему, если там было так плохо, то этих людей 8 лет назад не забрали в Россию.

"Вы говорите, что у вас есть какие-то документы? Покажите, я не видел ни одного. Я слышу только слова. Я хочу это видеть. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово, за кого вы меня держите, рассказывая мне вот это? Почему вы общаетесь со мной как с малолетним недоумком? Почему вы так себя не уважаете? Я гражданин Российской Федерации, такой же точно, как и вы. Я точно так же в ответе за все происходящее. Покажите, докажите.

Эмоции, слова - это не доказательства. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что я вижу, убеждает меня в обратном", - отмечает актер.

Артур Смольянинов подчеркивает, что в Украине гибнут и русские дети, которые родились при Путине и умерли при нем, ради него:

"Мальчики 2000-2002 годов рождения - они родились и погибли непонятно за что при одном и том же человеке. За его хотелки. Потому что он может. А кто остановит?".