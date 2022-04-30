Видео ⟩ Звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов о Путине: "У него же вся жизнь - спецоперация"

"Это не война, это - бойня", - сказал в интервью Катерине Гордеевой российский актер Артур Смольянинов. Он признался, что много раз выходил на митинги. Он бывал на них еще раньше - на Болотной площади.
Артур Смольянинов это делал, потому что считал внутренне, что его "на*бали": "Это была личная обида и оскорбление. Это меня оскорбило и унизило... А потом все. Кого еб*т чужое горе". Потом реальность "заменил" мир в соцсетях.
"Мне стыдно за тех, кому не стыдно", - подчеркивает Артур.
Однажды он был на премьере картины "9 рота" на встрече у Путина.
"Я еще тогда начал подозревать, что что-то тут неладно. После просмотра мы еще почти целый час просидели и проговорили с ним. Что у меня осталось в памяти - два самых ярких впечатления.
Первое - это запах, который от него исходил. Там какие-то спецпарфюмерные войска явно работали, потому что у меня это вызвало чувство какое-то инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха", - вспоминал актер.
Смольянинов заметил, что в таких случаях не бывает мелочей, и поделился своими ощущениями о Владимире Путине: "У него же вся жизнь - спецоперация".
Второе, что он отметил, кроме запаха : "Мы проговорили почти час, причем разговаривал только я с ним, потому что все остальные либо косо на меня смотрели, либо шушукались, а мне было искренне интересно. Мы про Афганистан говорили, он объяснял, что американцам этот наркотрафик выгоден. И очень убедительно рассказывал, он человек очень обаятельный и харизматичный был тогда по крайней мере. Владеет приемами манипуляции - безусловно и виртуозно.
Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя, о чем мы говорили. И я понял, что я не помню ни одного слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то, просто серый туман".
Артур предполагает, что так происходит большинство разговоров с Владимиром Путиным, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Все это актер назвал спецприемами.
Артур Смольянинов указывает, что Владимир Путин - бывший житель СССР. Он уверен, что президент РФ - жертва пропаганды: "Ведь его профессия заключалась в том, чтобы искать врагов своей великой Родины. А потом ее вдруг уважать перестали, даже и вообще отобрали. Какого черта?".
Он уверен, что причины следует искать в личном.
"Это очень личные причины. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов.
Вся его жизнь - это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. Наверное, такая работа, профессия офицера КГБ тоже нужна. Но мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей, а не поиск врагов", - уверен Смольянинов.
Артист заметил, что даже если бы Путин и хотел бы по-другому, то он не может:
"Идеи управляют им, а не он - идеями. Плюс, конечно, отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что спецоперация - это суть этой человеческой природы. Если бы я играл такого человека, я бы где-то там бы искал. Это же азарт. В этой игре "найди врага" есть определенное удовольствие.
Плюс это, конечно, жажда мести и попытка такой реинкарнации в надежде, что мы сейчас откопаем труп, а он будет живой и красивый, просто ручки-ножки приделаем обратно, и он снова запляшет-запоет".
"Никакая идея, даже самая священная, не стоит жизни человеческой, а тем более ребенка. Все же очевидно", - подчеркивает Артур Смольянинов.
Он отмечает, что до того, как началась война, люди были живы.
"Почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике, с 2014 года по 2022-й количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось? Почему на территориях, занятых пророссийскими войсками, был "геноцид", а с другой стороны люди жили - не тужили, хотя это те же самые Донецкая и Луганская области? А почему Харьков жил прекрасно, пока не пришли "освободители"?" - спрашивает Артур.
Смольянинов уверен, что люди не живут там, где плохо, они бегут оттуда. Сейчас он видит, как гибнут и бегут оттуда жители. Он не понимает, почему, если там было так плохо, то этих людей 8 лет назад не забрали в Россию.
"Вы говорите, что у вас есть какие-то документы? Покажите, я не видел ни одного. Я слышу только слова. Я хочу это видеть. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово, за кого вы меня держите, рассказывая мне вот это? Почему вы общаетесь со мной как с малолетним недоумком? Почему вы так себя не уважаете? Я гражданин Российской Федерации, такой же точно, как и вы. Я точно так же в ответе за все происходящее. Покажите, докажите.
Эмоции, слова - это не доказательства. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что я вижу, убеждает меня в обратном", - отмечает актер.
Артур Смольянинов подчеркивает, что в Украине гибнут и русские дети, которые родились при Путине и умерли при нем, ради него:
"Мальчики 2000-2002 годов рождения - они родились и погибли непонятно за что при одном и том же человеке. За его хотелки. Потому что он может. А кто остановит?".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!