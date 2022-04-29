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  • Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем

Фото ⟩ Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash/Tobias Markmeyer

Вечером 26 апреля у одного охотника из Вильяндимаа (Эстония) неожиданно произошла встреча со взрослым медведем. Об этом пишет Rus.Postimees

Охотник отправился в лес менять карту памяти у охотничьей камеры и столкнулся с медведем. Он оказался на расстоянии 50 метров от зверя и смог наблюдать за ним около десяти минут. К сожалению, телефон остался в машине, охотник не смог сделать снимок. К счастью, медведь попал в объектив охотничьей камеры, пишет Эстонское общество охотников.

ФОТО: Priit Vahtramäe rajakaamera

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