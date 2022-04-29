ВИДЕО ⟩ "Kiss my ass". Загитова станцевала в аэропорту под популярный трек

Российская фигуристка в компании с коллегой по льду Дарьей Усачевой станцевала под популярный трек Title в исполнении американской певицы Меган Трейнор (более 50 миллионов просмотров на YouTube).

На видео Загитова шлёпает себя ладошкой по ягодицам под часть трека, в которой упоминается фраза "Kiss my ass" ("Поцелуй мой зад"). После этого Алина посылает воздушный поцелуй, поворачивается спиной к камере и крутит ягодицами в такт музыке.

"Ташкент, жди", - написала Загитова.

Видео было записано в аэропорту перед посадкой в самолёт. Ранее сообщалось, что Загитова отправится в столицу Узбекистана вместе с лучшими фигуристами России, чтобы выступить с ледовым шоу "Чемпионы на льду".

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.