Какой будет погода на новой неделе? Новый прогноз синоптиков

Последний день апреля будет преимущественно сухим и солнечным. Ночью на большей части территории страны температура опустится до -1...-5 градусов, днем составит +8...+13 градусов.

В воскресенье усилится облачность, местами, в основном на юге страны, пройдут дожди. Ночью на востоке страны ожидается мороз до -3 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В понедельник температура воздуха повысится до +12...+16 градусов, только на побережье будет прохладнее. Со вторника начнется понижение температуры.

Галерея: Весна

Согласно текущим прогнозам, в ночь на среду и четверг температура воздуха во многих местах понизится до -1...-4 градусов. Во второй половине недели постепенно станет теплее, температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

На следующей неделе осадков будет по-прежнему мало, часто будет светить солнце. Во вторую неделю мая временами возможен дождь, а температура воздуха может повыситься до +20 градусов.