Выявлено 411 новых случаев Covid-19

Умерший входил в возрастную категории от 90 до 99 лет. Он не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 391,3 случая на 100 тысяч населения.

Из выявленных зараженных 139 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 272 человека были вакцинированы.

Вчера проведено 4174 лабораторных теста на Covid-19, 9,8% из них были положительными.

С начала пандемии умерли 5760 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 822 013 жителей Латвии.

В связи со снижением числа новых случаев Covid-19 в Латвии SKPC не будет публиковать текущую статистику Covid-19 по субботам и воскресеньям.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, за сутки уменьшилось с 323 до 305 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, выписан 41 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 119 пациента, из них у 108 среднетяжелое течение заболевания, состояние 11 человек - тяжелое.

Латвия остается на третьем месте по смертности с Covid-19 среди стран ЕС/ЕЭЗ

На прошлой неделе Латвия по-прежнему занимала третье место по уровню смертности c "Covid-19" среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Данные показывают, что, несмотря на продолжающееся снижение заболеваемости Covid-19 в Европе, позиция Латвии не сильно изменилась. Оценки ECDCситуации за предыдущие две недели с 11 по 24 апреля показывают, что уровень смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии составил 48,1 случая на миллион населения, и по этому показателю Латвия осталась на 3-м месте среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Более высокий уровень смертности в Греции и на Мальте - 66,3 случая и 50,4 случая на миллион.

Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 19,2 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составлял 26,3 случая на миллион населения, и в настоящее время она находится на 11-м месте. В Литве смертность составляет 7,9 на миллион, и она занимает 25-е место.

Оценки ECDC за предыдущие две недели с 11 по 24 апреля также показывают, что кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составила 449,9 и что Латвия поднялась с 20-го на 18-е место в ЕС и ЕЭЗ.

Латвия вышла на более высокое место потому, что в ряде других стран заболеваемость снижалась быстрее.

В ЕС/ЕЭЗ средняя 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет 1013,6 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе Литва с 543,3 случая на 100 000 населения оставались на 14-м месте по заболеваемости Covid-19, а Эстония с показателем заболеваемости 458,1 случая оставалась 17-й.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был во Франции - 2057,2 случая на 100 000 населения. За ней следуют Германия с 1777,1 и Люксембург с 1566 случаями на 100 000 населения.

За последние две недели в Латвии уровень заражения среди населения в возрасте 65 лет и старше снизился до 414,8 случаев на 100 000 населения. Средний показатель по ЕС/ЕЭЗ составляет 973 случая на 100 000 населения.

На предыдущей неделе в ЕС/ЕЭЗ доля инфицированных Covid-19 пациентов в больницах составляла 19,9 на 100 000 населения. В Латвии этот показатель на прошлой неделе составил 21,2 случая.