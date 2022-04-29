Приостановлено строительство путепровода на Саркандаугаве

В состав общества Personu apvienība OTC входят строительная компания АS LNK Industries, дорожно-строительное SIA Binders и SIA LT Betons (прежнее название - Latvijas tilti). Подрядчики неоднократно обращались к думе с призывом пересмотреть стоимость договора в соответствии с действующими нормативными актами, но пока этого не произошло.

До тех пор, пока соглашение о компенсации удорожания не будет достигнуто, департамент сообщения продлил на объекте введенный на зиму технологический перерыв, и строительные работы весной не возобновились.

Представители строительных компаний не сообщили LЕТА, о каком подорожании стоимости строительства путепровода идет речь.

Как указывают строители, затраты на строительные изделия существенно возросли после вторжения России в Украину и последовавшими за этим международными санкциями в отношении России и Беларуси.

По отдельным категориям строительных материалов цены выросли в несколько раз, доступность же других материалов ограничена - к примеру, железной и стальной продукции.

Personu apvienība OTC также получило от субподрядчиков и поставщиков сообщения о том, что из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных быстрым ростом цен и непредсказуемостью экономической ситуации, они не в состоянии выполнить свои обязательства по прежним ценам.

Стоимость строительства путепровода на Саркандаугаве, согласно договору между департаментом сообщения и Personu apvienība OTC, составляет 42,5 млн евро. Новый путепровод в этом районе призван разгрузить интенсивное движение транспорта и существенно повысить безопасность движения. Путепровод планируется построить до конца 2023 года.

Сумма договора без налога на добавленную стоимость составляет 35,11 млн евро. 27 млн евро составляет софинансирование Европейского союза, 1 млн евро выделен из государственного бюджета, а остальное финансирование - из средств столичного самоуправления.