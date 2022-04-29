Франция сообщила условия допуска российских теннисистов к "Ролан Гаррос"

Ранее канал RMC Sport сообщал, что руководство "Ролан Гаррос" не изменило своего решения касательно допуска теннисистов из России и Беларуси к соревнованиям после отстранения спортсменов из этих стран от Уимблдона.

"Позиция не изменилась. На сегодняшний момент мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года, принятую министерствами спорта Европейского союза и других подписавших её стран, которая направлена ​​на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета - без флага и гимна. Точка. Такова наша позиция, и мы ей следуем", - цитирует Мореттона L'Équipe.

Мореттон также отметил, что не станет комментировать отказ российским и белорусским теннисистам в участии в Уимблдоне. "У каждого своя позиция", - отметил глава FFT.

Напомним, на прошлой неделе организаторы Уимблдона сообщили о недопуске российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в 2022 году даже в нейтральном статусе. Это решение продиктовано полномасштабным военным вторжением России в Украину.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.