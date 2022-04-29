В Мариуполе вместе с матерью убили перспективную украинскую спортсменку
Мариупольский горсовет сообщил о гибели 14-летней тяжелоатлетки Алины Перегудовой и её мамы от российских снарядов. Когда это произошло, не уточняется.
Мариупольский горсовет сообщил о гибели 14-летней тяжелоатлетки Алины Перегудовой и её мамы от российских снарядов. Когда это произошло, не уточняется.
В сообщении говорится, что Перегудова в 2021 году выиграла золотую медаль чемпионата Украины U-17 в весовой категории до 40 килограмм. Она была кандидаткой в сборную страны.
"Она хотела и дальше завоёвывать награды наивысшего уровня. Но пришёл "русский мир", который "освободил" её от этого будущего", - добавляют в горсовете.
Юная спортсменка была воспитанницей Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике.
Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в окружении и подвергается регулярным обстрелам и бомбардировкам российских военных. Украина противостоит полномасштабному вражескому вторжению уже 65-й день.
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