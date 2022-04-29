Политолог: Если бы Путину удалось занять Киев, война бы уже закончилась

"Думаю [война в Украине] - это процесс, измеряемый минимум в месяцах, - сказал политолог. - Думаю, война будет продолжаться так долго, пока у одной из сторон не кончатся ресурсы - человеческие, технические, финансовые, интеллектуальные. Тогла и начнутся разговоры о перемирии, договорах и так далее.

Но главный аргумент - это обстановка на поле боя. Поскольку Владимир Путин не представляет своего поражения, он должен выйти из этой истории с высоко поднятой головой победителем.

Неважно, что это может быть не настоящая победа, но она должна выглядеть как победа. И, конечно, сейчас такого ощущения нет. И, конечно, он попытается атаковать. И в зависимости от того, насколько успешно Украина будет сопротивляться, этот процесс будет продолжаться".

Эксперт также подчеркивает, что если бы Путину удалось занять Киев, война бы закончилась.

"Однако, благодаря мужественности защитников Украины, она продолжается. И, я думаю, конец пока не близок. Потому что Украина воюет по-мужски, воюет умело и перебить ей хребет ни в коем случае не выйдет. Но Путину нельзя отступать, потому что в таком случае хребет сломают уже ему - его собственные сторонники", - добавляет он.

Орешкин также считает, что поставки оружия из Западной Украины будут увеличиваться.

"Не потому, что Запад так не любит Россию, как нам говорят по телевидению, а потому, что с какой стороны ни посмотри, ясно, что произошел акт агрессии, акт оккупации.

Бои происходят не на территории России, назвать их "обороной" язык не повернется ни у кого, кроме российских пропагандистов. Назвать это "спецоперацией" даже у них язык не поднимается, ибо война есть война. Потому что "спецоперация" - это три четыре дня, может неделя, может две. Но не огромные потери, измеряемые тысячами, и не затонувший флагман Черноморского флота", - считает Орешкин.

Эксперт добавил, что Путин собирался отбросить НАТО к границе 1997 года, но в результате НАТО получит Финляндию и Швецию.

"В результате у него будет более крупный воинский контингент [НАТО] в той же Латвии. Любой лидер в стране, соседней с режимом Путина, в первую очередь будет думать о том, как позаботиться о собственной безопасности", - сказал политолог.