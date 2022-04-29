Фото ⟩ "Почему ей?!" Соцсети возмущены, кому достался первый электромобиль, купленный за госденьги

Дополнительную поддержку в размере 1000 евро можно получить за списание находящегося транспортного средства, передав его обрабатывающему предприятию согласно Закону о хозяйственном использовании изношенных транспортных средств, а также будет возможность получить предоставленную автоторговцем дополнительную скидку или другое или несколько стимулирующих решений.
Учитывая объем доступного финансирования, VARAM прогнозирует, что общее количество приобретенных электромобилей и гибридных автомобилей может достигать 3800, в результате чего сокращение эмиссий парниковых газов благодаря приобретенным в рамках конкурса транспортных средств составило около 9800 тонн CO2 в год или 49 000 тонн за пятилетний период мониторинга.
С конца апреля электромобили с государственной поддержкой можно приобрести у 58 коммерсантов, в начале месяца сообщил Плешс.
Для жителей до конца следующего года будет доступна государственная поддержка для приобретения безэмиссионных автомобилей, и общее финансирование проекта составляет 10 млн евро. Плешс также отметил, что в случае необходимости финансирование будет увеличено.
Для приобретения нового электромобиля можно получить софинансирование в размере 4500 евро, а для приобретения электромобиля - 2250 евро. Поддержку может получить электромобиль до максимальной суммы в 60 000 евро, в свою очередь, для использованных автомобилей определена минимальная сумма - 5500 евро.
Программа будет доступна также для жителей, которые приобретут автомобиль в лизинг, причем субсидию можно будет использовать как первый взнос.
Реакции пользователей Twitter о заявлении Плешса
Некоторые пользователи Twitter были в недоумении, почему именно Сипениеце-Гаваре стала первым жителем Латвии, которая получила господдержку для приобретения электромобиля:
Почему Байбе дали авто? Где записатья, я тоже хочу
Если бы первой была не Байба, таких дискуссий не было бы. Неправильный PR-ход...
понятно, что Сипениеце взята ради PR, но разве это не ровно то, о чем все говорили, что эта поддержка для тех, кто и так может себе позволить "перемещаться зеленее"
Также многие пользователи не понимают смысл поддержки в тот момент, когда растут цены, например, на продовольствие и энергоресурсы...
Все еще согласен с тем, что сказал на заседании Сейма - ездил и буду ездить на своем дизельном BMW, потому что не могу позволить себе схожий электромобиль. О зарядке в многоквартирном доме даже говорить не буду. Пустой номер, дешевый PR.