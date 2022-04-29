Фото ⟩ "Почему ей?!" Соцсети возмущены, кому достался первый электромобиль, купленный за госденьги

Дополнительную поддержку в размере 1000 евро можно получить за списание находящегося транспортного средства, передав его обрабатывающему предприятию согласно Закону о хозяйственном использовании изношенных транспортных средств, а также будет возможность получить предоставленную автоторговцем дополнительную скидку или другое или несколько стимулирующих решений.

Учитывая объем доступного финансирования, VARAM прогнозирует, что общее количество приобретенных электромобилей и гибридных автомобилей может достигать 3800, в результате чего сокращение эмиссий парниковых газов благодаря приобретенным в рамках конкурса транспортных средств составило около 9800 тонн CO2 в год или 49 000 тонн за пятилетний период мониторинга.

С конца апреля электромобили с государственной поддержкой можно приобрести у 58 коммерсантов, в начале месяца сообщил Плешс.

Для жителей до конца следующего года будет доступна государственная поддержка для приобретения безэмиссионных автомобилей, и общее финансирование проекта составляет 10 млн евро. Плешс также отметил, что в случае необходимости финансирование будет увеличено.

Для приобретения нового электромобиля можно получить софинансирование в размере 4500 евро, а для приобретения электромобиля - 2250 евро. Поддержку может получить электромобиль до максимальной суммы в 60 000 евро, в свою очередь, для использованных автомобилей определена минимальная сумма - 5500 евро.

Программа будет доступна также для жителей, которые приобретут автомобиль в лизинг, причем субсидию можно будет использовать как первый взнос.

Реакции пользователей Twitter о заявлении Плешса

Некоторые пользователи Twitter были в недоумении, почему именно Сипениеце-Гаваре стала первым жителем Латвии, которая получила господдержку для приобретения электромобиля:

Kādēļ Baibai piešķirts auto? Kur pieteikties, es ar gribu — Katrīna Dimanta 🇺🇦 (@dymanta) April 28, 2022

Почему Байбе дали авто? Где записатья, я тоже хочу

Ja pirmā nebūtu Baiba, tad jau te cepiens nebūtu. Nepareizs PR gājiens... — Evita Dlohi (@Eviteeens) April 28, 2022

Если бы первой была не Байба, таких дискуссий не было бы. Неправильный PR-ход...

saprotams, ka Sipeniece paņemta priekš PR, bet vai tik šis nav tieši tas ko visi teica, ka šis ir atbalsts tiem kuri jau tāpat var atļauties ‘pārvietoties zaļāk’ https://t.co/lEZ1MvQY6Z — Valts (@ValtsMurans) April 28, 2022

понятно, что Сипениеце взята ради PR, но разве это не ровно то, о чем все говорили, что эта поддержка для тех, кто и так может себе позволить "перемещаться зеленее"

Также многие пользователи не понимают смысл поддержки в тот момент, когда растут цены, например, на продовольствие и энергоресурсы...

Joprojām palieku pie tā, ko jau teicu Saeimas sēdē - braucu un braukšu ar savu dīzeļa BMW, jo nevaru atļauties līdzvērtīgu elektro auto. Par uzlādi daudzdzīvokļu mājā pat nerunāšu. Tukšs numurs, lēts PR. — Sandis Riekstiņš 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@SandisRiekstins) April 28, 2022