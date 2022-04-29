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  • "Почему ей?!" Соцсети возмущены, кому достался первый электромобиль, купленный за госденьги

Фото ⟩ "Почему ей?!" Соцсети возмущены, кому достался первый электромобиль, купленный за госденьги

ФОТО: Artūrs Toms Plešs @ArtursToms/Twitter.com

28 апреля в Латвию был доставлен первый электромобиль, приобретенный при финансовой поддержке Министерства охраны среды и регионального развития. Первым получателем такой поддержки стала теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, свидетельствует пост министра Артура Тома Плешса в Twitter. Это сообщение вызвало широкие дискуссии в соцсети.

Министр окружающей среды написал в Twitter: "Первый электромобиль, приобретенный с помощью средств VARAM, выехал на улицу! Поздравляю Байбу Сипениеце-Гаваре с новым и зеленым авто! Документы в порядке и ключи в руке.

Призываю и других, у кого есть возможноcть использовать эту программу поддержки, чтобы перемещаться зеленее"!

На опубликованных фотографиях видно, как Сипениеце-Гаваре с ключами и министром VARAM, а также несколькими другими представителями министерства, стоит у вновь приобретенного электромобиля, который является первой электромашиной, на покупку которой получена поддержка министерства.

О господдержке при покупке электромобиля

Кабинет министров 21 декабря 2021 года подтвердил подготовленную VARAM программу поддержки при покупке электромобиля. В программе содержится ряд условий, чтобы приобретение таких транспортных средств было доступно по возможности более широкому кругу жителей, чтобы электромобили и внешние заряжаемые гибридные автомобили могли приобрести жители, которые ежедневно для работы или частных нужд используют автомобили.

Дополнительную поддержку в размере 1000 евро можно получить за списание находящегося транспортного средства, передав его обрабатывающему предприятию согласно Закону о хозяйственном использовании изношенных транспортных средств, а также будет возможность получить предоставленную автоторговцем дополнительную скидку или другое или несколько стимулирующих решений.

Учитывая объем доступного финансирования, VARAM прогнозирует, что общее количество приобретенных электромобилей и гибридных автомобилей может достигать 3800, в результате чего сокращение эмиссий парниковых газов благодаря приобретенным в рамках конкурса транспортных средств составило около 9800 тонн CO2 в год или 49 000 тонн за пятилетний период мониторинга.

С конца апреля электромобили с государственной поддержкой можно приобрести у 58 коммерсантов, в начале месяца сообщил Плешс.

Для жителей до конца следующего года будет доступна государственная поддержка для приобретения безэмиссионных автомобилей, и общее финансирование проекта составляет 10 млн евро. Плешс также отметил, что в случае необходимости финансирование будет увеличено.

Для приобретения нового электромобиля можно получить софинансирование в размере 4500 евро, а для приобретения электромобиля - 2250 евро. Поддержку может получить электромобиль до максимальной суммы в 60 000 евро, в свою очередь, для использованных автомобилей определена минимальная сумма - 5500 евро.

Программа будет доступна также для жителей, которые приобретут автомобиль в лизинг, причем субсидию можно будет использовать как первый взнос.

Реакции пользователей Twitter о заявлении Плешса

Некоторые пользователи Twitter были в недоумении, почему именно Сипениеце-Гаваре стала первым жителем Латвии, которая получила господдержку для приобретения электромобиля:

Почему Байбе дали авто? Где записатья, я тоже хочу

Если бы первой была не Байба, таких дискуссий не было бы. Неправильный PR-ход...

понятно, что Сипениеце взята ради PR, но разве это не ровно то, о чем все говорили, что эта поддержка для тех, кто и так может себе позволить "перемещаться зеленее"

Также многие пользователи не понимают смысл поддержки в тот момент, когда растут цены, например, на продовольствие и энергоресурсы...

Все еще согласен с тем, что сказал на заседании Сейма - ездил и буду ездить на своем дизельном BMW, потому что не могу позволить себе схожий электромобиль. О зарядке в многоквартирном доме даже говорить не буду. Пустой номер, дешевый PR.

Мне нравятся цифры. Сколько их? Какова поддержка? Сколько стоил автомобиль? Сколько будет стоить полная зарядка в городской инфраструктуре? Сколько домов с розеткой через окно?

Очень странные ощущения при прочтении этого. Вроде клево, но что-то не то...

"У тех, у кого есть шанс..." Они, вообще, знают, что есть большая часть людей, которые не знают, как заплатить за отопление следующей зимой? Счета, топливо и так далее... Это для меня напоминает вариант "если нет хлеба, ешьте пирожные".

Сейчас точно не актуальнее думать о том, как поддержать менее состоятельных в связи с ростом цен, а не тратить государственные деньги на закупку дорогих авто?

Финансирование этой поддержки идет от продажи квот на эмиссию, и это 10 миллионов, которые можно было бы вложить и в электровелосипеды, как в Литве, которую VARAM использует в качестве примера, но не упоминает, что в Литве поддерживают не только автомобили

Нет, мне не понятна и не будет понятна политика, которая предоставляет государственную поддержку состоятельным людям, которые могут приобрести такой автомобиль и сами. И всё это вместо того, чтобы решать и развивать очень хороший и удобный региональный общественный транспорт. Конкретный фейспалм, VARAM

Как за зелеными идеями скрыть дорогую поддержку автобизнеса. Литва поддерживает электровелосипеды! В то же время, нам очень не хватает региональных поездов. Надо думать, как уменьшить зависимость от автомобиля (пройденные километры), а не покупать очень дорогие автомобили!

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