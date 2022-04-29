Глава Госполиции посетил Даугавпилс; мэр пообещал, что 9 мая публичных мероприятий не будет

Сегодня глава Госполиции Арманд Рукс посетил Даугавпилс, чтобы встретиться с коллегами из Латгальского регионального управления и мэром Даугавпилса Элксниньшем. В ходе встречи стороны выразили свое мнение о выявленных потенциальных угрозах безопасности в городе и регионе, а также об общем развитии сотрудничества с Даугавпилсской думой и муниципальной полицией, в том числе о предотвращении потенциальных угроз безопасности и нежелательных инцидентов 9 мая, которое объявлено в этом году днем памяти пострадавших и погибших в ходе войны на Украине.

Элксниньш заявил, что в городе будут соблюдены принятые законы, и никаких шествий или публичных мероприятий в Даугавпилсе 9 мая, которое является днем траура, не будет.

По словам Элксниньша, в Даугавпилсе живут патриоты Латвии и города, которые убеждены, что война, которую ведет Россия в Украине, - это трагедия, и ее нельзя оправдывать и поддерживать.

"Я верю и после разговора с Элксниньшем обрел уверенность в том, что Даугавпилсская городская дума понимает ситуацию, выражая четкую позицию, что война России на Украине неприемлема, - сказал Рукс. - Память о жертвах Второй мировой войны - это индивидуальное дело каждой семьи. Однако нужно понимать, что публичное поминание жертв войны может стать элементом российской пропаганды, которая отразит это событие как поддержку развязанной Россией войны на Украине. Этого допустить нельзя".

Для того, чтобы жители чувствовали себя в безопасности и траурный день прошел без обострений, Госполиция привлечет в Даушавпилс и Латгале ресурсы полиции из Риги и других регионов.

Госполиция напоминает, что 9 мая, которое объявлено в этом году днем памяти жертв войны на Украине, запрещены все массовые мероприятия, кроме связанных с днем траура.