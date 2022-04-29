Украина сегодня: обстрелы Киева, смерть американского добровольца, боевые дельфины

На внеочередном заседании в пятницу, 29 апреля, правительство утвердило план мер по поддержке украинских военных беженцев с финансированием более 116 млн евро.

Киев приходит в себя после обстрелов российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский, что это было попыткой унизить ООН. Потому что в четверг Киев посещал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того стало известно, что в результате обстрелов погибла журналистка Украинской службы издания "Радио Свобода" Вера Гирич.

А российский политолог Дмитрий Орешкин уверен, что, если бы России удалось бы занять Киев, то Украина проиграла бы войну.

Громкой новостью дня стала гибель гражданина США Уилли Джозефа Кэнсела, который сражался на стороне ВСУ. "Он хотел отправиться туда, потому что верил в дело, за которое воюет Украина", - рассказала мать солдата в интервью CNN.

Некоторые города все еще остаются в оккупации российских войск. В том числе и, например, Херсон. Что происходит там, рассказали журналисты DW.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что война не ограничится территорией Украины. Следующие на очереди, по мнению Арестовича, Молдова и Беларусь.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Россия приостановит поставки газа в страну.

О том, что происходит с украинцами, которых вывезли в Россию, выяснили журналисты русской службы "Би-би-си".

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе официально объявила о закрытии своей восьмилетней миссии в Украине после того, как Россия в марте наложила вето на ее продолжение.

А зарубежные СМИ, в частности The Guardian и The Washington Post, сообщают, что Российские вооруженные силы разместили в севастопольской бухте Черного моря боевых дельфинов.

Очередная часть разборов фейков СМИ, которые разговаривают о войне в Украине. Следующий на очереди - блогер и урбанист Илья Варламов.