Легендарный теннисист Борис Беккер приговорён к 2,5 годам тюрьмы

54-летний Беккер был признан виновным по четырём пунктам - в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с признанием его банкротом, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро от Bank Alpinum в Лихтенштейне и владении акциями корпорации Breaking Data Corp.

Cуд пришёл к выводу, что экс-первая ракетка мира скрыл около 2,5 млн фунтов, чтобы избежать выплаты по долгам.

Отметим, что присяжные оправдали его по 20 другим пунктам обвинения, - в том числе и в связи с тем, что он не сдал многочисленные награды, включая две награды Уимблдона и золотую олимпийскую медаль.

Беккеру грозило до семи лет тюрьмы, но в итоге он получил 2,5 года. В тюрьме Беккер, согласно приговору, проведёт половину назначенного срока. Кроме того, немец имеет право обжаловать приговор.

Борис Беккер - один из самых ярких теннисистов своего поколения. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров серии "Большого шлема".