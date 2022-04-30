29 апреля в клубе Melnā Piektdiena состоялся долгожданный концерт российского электронного дуэта IC3PEAK. Концерт был распродан полностью еще 2 года назад. После мероприятие несколько раз было перенесено из-за пандемии коронавируса, а теперь площадка была изменена по причине того, что в Англиканской церковь Святого Искупителя, где и изначально шоу должно было проходить, возникли технические сложности.

Мало кто знает, но солистка IC3PEAK Анастасия Креслина родилась в Риге. Родители приняли решение переехать в Москву, когда она была подростком. Но любовь латвийский слушателей и зрителей Настя завоевала отнюдь не своей принадлежностью к Латвии, а вероятно, некой исключительностью, уникальностью звучания, в котором экспериментальная музыка сочетается с необычным визуальным оформлением и обрамляется кристальным вокалом.

Группа IC3PEAK в Риге, солистка Анастасия Креслина ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Выступление IC3PEAK - это всегда манифест и перформанс, в котором присутствует микс из всевозможных гитарных рифов, необычных ритмов и компьютерной обработки голоса.

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Столь долгожданные концерты редко начинаются вовремя. Так произошло и на этот раз. Толпа из четырех сотен человек замерла в ожидании, стояла у самой сцены, кто-то занял очередь в бар. Наконец-то свет погас...

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Интро началось драматично - с плача. После первой композиции Анастасия сделала заявление о нападении России на Украину с требованием как можно скорее остановить войну. Толпа в ответ одобрительно взвыла.

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Следом после высказывания зазвучала песня "Марш".

"Я будто чужая в своей родной семье. Но я не боюсь ее, не вру себе. Мое сердце в сколах, а в глазах тоска. Не вернусь обратно больше никогда", - пела Настя со сцены.

Ее словам вторила словно загипнотизированная толпа.

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, на концерте прозвучали самые известные треки группы "Смерти больше нет", "Грустная сука", "Плак-Плак", "Мертвая луна", "Сказка", "Вампир" и другие.

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Публика на концерте была совершенно неоднородная. То есть, она не принадлежала к какой-то конкретной субкультуре. Удивительным образом IC3PEAK умудрились собрать в одном зале гламурных красавиц, незаурядных панков, суровых рокеров, задумчивых металлистов, представителей латвийской хип-хоп культуры и многих других. И все эти люди в один голос кричали слова песни "Грустная сука".

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В какой-то момент музыка затихла, раздался треск и вой сирен. На экранах, расположенных на сцене, возник белый шум. Создалось ощущения тревожности и непонимания происходящего. После появилась надпись: "Stop the war. Stay by Ukraine".

Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Завершили свое выступление IC3PEAK столь же внезапно, как его и начали. Правда, музыканты не отказали зрителям, вновь звавшим их на сцену и все-таки вышли на бис.

Галерея: Группа IC3PEAK в Риге, клуб Melnā Piektdiena, 29.04.2022