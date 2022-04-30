Западная экономика тормозит из-за войны России с Украиной. И это только начало

Основные причины не связаны с войной, поскольку только последний из трех месяцев квартала пришелся на российское вторжение. Однако тенденция подтверждает первые оценки экономистов, которые обещают урон не только для России и Украины, но и для всего мира, и прежде всего Европы.

В январе-марте рост европейской экономики замедлился на 0,1 процентного пункта до 0,5% в 27 странах Евросоюза и до 0,2% - в 19 странах обращения единой валюты евро. В США первый квартал ознаменовался сокращением ВВП на 0,4%.

Торможение деловой активности вызвано тем, что ее всплеск после двух лет локдаунов привел в конце 2021 года к дефициту энергоносителей, продовольствия и транспорта. Это вызвало перебои в мировой торговле и разогнало инфляцию. Потребление падает, потому что жизнь дорожает и люди экономят, а инвестиции сокращаются, поскольку вслед за ценами растут ставки кредитов.

Война лишь усугубит эти проблемы, поскольку Россия - крупнейший экспортер нефти и газа, а вместе с Украиной они еще и ведущие поставщики продовольствия. Потому решение Владимира Путина отправить войска на завоевание соседней страны обернулось новым витком роста мировых на нефть, газ, уголь, зерно, масло, металлы и все остальное.

В результате, по оценкам Международного валютного фонда, подъем мировой экономики в текущем году не превысит 3,6%, тогда как еще в январе МВФ прогнозировал 4,4%. Другими словами, мир подойдет к концу года беднее, чем мог бы быть без войны.

Первые залпы новой войны

Прежде всего пострадают Украина, которой МВФ прочит потерю 35% ВВП, и напавшая на нее Россия, которой в условиях санкций, бегства бизнеса и людей грозит 8,5-процентный спад. Волна этого кризиса докатится в первую очередь до их европейских соседей, предупреждают и МВФ, и клуб богатых стран ОЭСР.

"С одной стороны, Россия и Украина играют небольшую роль в мировой экономике. На них приходится не более 2% ВВП и примерно столько же мировой торговли, - пишут экономисты ОЭСР. - С другой стороны, они оказывают важное влияние на мировую экономику как ведущие поставщики целого ряда товаров".

В результате мир недосчитается примерно 1 процентного пункта роста в течение первого полного года войны, и удар по Европе будет в полтора раза ощутимее, чем по США.

"Некоторые регионы сильнее ощутят на себе последствия этих проблем и более других они ударят по европейским странам, особенно тем, что граничат с Россией или Украиной", - пишут эксперты ОЭСР, указывая на тесные торговые связи и высокие цены на газ в Европе - результат частичной энергетической блокады со стороны России в месяцы, предшествовавшие нападению на Украину.

Более других пострадают Германия и Италия, соглашается МВФ, снизивший прогноз роста ВВП еврозоны до 2,8% с 3,9%.

Ведущая экономика ЕС Германия, как и третья по величине Италия, - промышленные державы и сильно зависят от российских нефти и газа. Вторая по размерам страна ЕС - Франция покупает углеводороды в основном не в России, а благодаря атомной энергетике еще и экспортирует электроэнергию.

МВФ и ОЭСР основаны на текущей ситуации и учитывают боевые действия на восточных границах ЕС, которые привели к росту цен, вызвали крупнейший приток беженцев со времен Второй мировой и вынудили увеличить расходы на оборону.