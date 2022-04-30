В Украине с начала войны поступила информация о пропаже 7000 человек. Найдена лишь половина

"За два месяца полномасштабного вторжения Российской Федерации правозащитные учреждения Украины получили более 7000 сообщений о пропаже людей. С течением времени примерно половина из них была найдена", - говорится в сообщении.

За это время статус неопознанных лиц присвоен трупам примерно 2000 человек, 1282 из которых позднее были опознаны.

В рамках уголовных дел было установлено 927 экспертиз ДНК.

Галерея: Война в Украине

МВД Украины обратилось к государствам-партнерам и международным организациям с просьбой поставить реагенты, привлечь дополнительные группы экспертов и помочь создать единый регистр без вести пропавших лиц.

Во время переговоров стороны договорились, что через несколько недель в Киев прибудет группа специалистов, которая выразит конкретные предложения по идентификации жертв российской агрессии.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.