Сб, 30.04.2022
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Лайма Вайкуле, латвийская певица

Видео ⟩ 25-летняя Хейли Бибер перенесла операцию на сердце после микроинсульта

Хейли Бибер ФОТО: Кадр из видео

25-летняя американская супермодель Хейли Бибер (Hailey Bieber) рассказала, что перенесла операцию на сердце после того, как ее госпитализировали с микроинсультом. Свою историю она разместила на YouTube.

Хейли объяснила, что почувствовала себя плохо во время завтрака. Позже с симптомами инсульта ее увезли в больницу.

"В четверг утром я завтракала вместе с мужем, и у меня появились симптомы, похожие на инсульт. Меня увезли в больницу, и врачи обнаружили, что в моем мозге образовался маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода. Это определенно был самый страшный момент в моей жизни", - призналась модель.

Хейли пришлось сделать операцию на сердце для закрытия овального окна. Медики сказали, что именно это могло стать причиной микроинсульта.

По словам модели, теперь все хорошо и она успешно восстанавливается. Хейли рассказала о том, как ее в этой ситуации поддерживали родные. Уже через несколько недель после госпитализации она начала выходить в свет и появилась на ряде мероприятий - на фестивале Coachella и на музыкальной премии "Грэмми".

Видео: История Хейли Бибер

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