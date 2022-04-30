Видео ⟩ 25-летняя Хейли Бибер перенесла операцию на сердце после микроинсульта

Хейли объяснила, что почувствовала себя плохо во время завтрака. Позже с симптомами инсульта ее увезли в больницу.

"В четверг утром я завтракала вместе с мужем, и у меня появились симптомы, похожие на инсульт. Меня увезли в больницу, и врачи обнаружили, что в моем мозге образовался маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода. Это определенно был самый страшный момент в моей жизни", - призналась модель.

Хейли пришлось сделать операцию на сердце для закрытия овального окна. Медики сказали, что именно это могло стать причиной микроинсульта.

По словам модели, теперь все хорошо и она успешно восстанавливается. Хейли рассказала о том, как ее в этой ситуации поддерживали родные. Уже через несколько недель после госпитализации она начала выходить в свет и появилась на ряде мероприятий - на фестивале Coachella и на музыкальной премии "Грэмми".

Видео: История Хейли Бибер