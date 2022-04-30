Фото ⟩ Более чем в 1000 местах по всей Латвии проходит Большой субботник

Как указала руководитель мероприятия Вита Яунземе, до вечера пятницы было зарегистрировано 1148 мест толоки, однако в течение сегодняшнего дня это число может быть увеличено, сообщает агентство LETA.

Яунземе отметила, что сегодня у людей еще есть возможность принять участие в субботнике.

"Если человек проснулся и решил сделать что-то хорошее, то можно взять перчатки, купить воду в Rimi, получить белый пакет и пойти убирать выбранное место. Однако есть большая просьба - доставить белые пакеты в ближайшее место регистрации, которое можно найти на сайте Большого субботника. На протяжении всего дня люди могут идти и делать", - сказала руководитель Большого субботника.

Кроме того, люди могут присоединиться к тем, кто уже занимается уборкой. На сайте Большого субботника можно найти список мест уборки и их описания, поэтому каждый может выбрать то, что больше нравится - или убирать мусор или заниматься благоустройством территории. Яунземе ответила, что желающим принять участие в субботнике доступно "обширное меню".

Она рассказала, что патрон субботника президент Эгил Левитс вместе с супругой Андрой левите отправился в Бишумуйжу, где примет участие в субботнике Латвийского паралимпийского комитета.



Галерея: Большой субботник Латвийского паралимпийского комитета

Напомним, Большой субботник проходит в Латвии уже 15-й год подряд.

VARAM призывает взяться за общее дело

Совместное участие населения в Большом субботнике является значительным вкладом в защиту окружающей среды Латвии и хорошим способом построить более сплоченное общество, считает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Сегодня в рамках Большого субботника VARAM традиционно отправляется в Национальный ботанический сад в Саласпилс, чтобы дополнить экспозицию пищевых, ароматических и лекарственных растений грядками новых ягодных саженцев.

Проведя день в совместной работе по благоустройству окружающей среды, министерство призывает жителей задуматься о том, каким образом можно сделать повседневную жизнь более экологичной, например, сосредоточив внимание на возрождении принципов экономики замкнутого цикла - ремонте и вторичном использовании вещей.

В день Большого субботника VARAM призывает всех взяться за общее дело, тем самым укрепив экологическое сознание и вдохновив ближних на укоренение новых привычек - активное участие в различных природоохранных мероприятиях - как в рамках Большого субботника, так и ежедневно в быту, чтобы вопрос устранения последствий загрязнения окружающей среды в Латвия потерял свою актуальность, а вместо него на первый план вышла бы профилактика загрязнений и озеленение.

Галерея: Большой субботник