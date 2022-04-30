Сб, 30.04.2022
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В Латвии проходит Большой субботник. VARAM призывает взяться за общее дело

Большой субботник в Бишумуйже. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Совместное участие населения в Большом субботнике является значительным вкладом в защиту окружающей среды Латвии и хорошим способом построить более сплоченное общество, считает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Сегодня в рамках Большого субботника VARAM традиционно отправляется в Национальный ботанический сад в Саласпилс, чтобы дополнить экспозицию пищевых, ароматических и лекарственных растений грядками новых ягодных саженцев.

Проведя день в совместной работе по благоустройству окружающей среды, министерство призывает жителей задуматься о том, каким образом можно сделать повседневную жизнь более экологичной, например, сосредоточив внимание на возрождении принципов экономики замкнутого цикла - ремонте и вторичном использовании вещей.

В день Большого субботника VARAM призывает всех взяться за общее дело, тем самым укрепив экологическое сознание и вдохновив ближних на укоренение новых привычек - активное участие в различных природоохранных мероприятиях - как в рамках Большого субботника, так и ежедневно в быту, чтобы вопрос устранения последствий загрязнения окружающей среды в Латвия потерял свою актуальность, а вместо него на первый план вышла бы профилактика загрязнений и озеленение.

Галерея: Большой субботник

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