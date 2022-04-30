Американские военные начали обучать украинцев в Германии

По его словам, цитируемым на сайте Пентагона, эти учебные мероприятия "основаны на базовой артиллерийской подготовке, которую украинские военные прошли ранее в других местах, а также включают в себя занятия по управлению радарными системами и бронетехникой, которые, как было недавно объявлено, станут частью пакетов помощи (Украине. - Ред.) в сфере безопасности".

Обучение должно быть быстрым

Мероприятия координируются совместно Командованием армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF) и Германией. Цель американцев заключается в том, чтобы сделать это обучение "полезным и конструктивным, но не обременительным", поскольку у украинцев нет времени на длительные учебные занятия из-за войны, которую им приходится вести в своей стране.

"У них есть опыт, необходимый для работы с артиллерией, а теперь им нужно изучить особенности американской системы", - подчеркнул Кирби. Речь идет среди прочего о гаубицах M-777.