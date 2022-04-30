Во времена, когда Сергей Шойгу руководил Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой кокаина, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, бывший друг Владимира Путина и бывший член Совета федерации России Сергей Пугачев.

На самолетах МЧС перевозили кокаин

Во времена, когда Сергей Шойгу руководил Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой наркотиков, рассказал Пугачев.

"Там происходили всякие страшные вещи. Возили все что можно самолетами МЧС, их арестовывали. Арестовали его первого зама, первый зам дал показания", - вспомнил Пугачев.

В итоге, по словам бизнесмена, первый зам получил большой срок. В тот момент у Шойгу был очень высокий рейтинг, второй после Путина, и президент РФ его боялся, отметил Пугачев.

"Я не помню, в каком это было году, но Путин только пришел и тут же дал команду арестовать его первого зама, первый зам дал на него 100 томов показаний... Его прямо в кабинете брали. Причем когда его арестовывали, он кричал: "Дайте мне министру позвонить! Сейчас министр все решит, это же не я, это министр", - рассказал бизнесмен.

Были арестованы самолеты министерства, которые занимались нелегальными перевозками. По словам Пугачева, на них привозили шубы из Китая, "но было написано, что это шпингалеты".

Предприниматель указал, что Шойгу это "не крышевал": "Нет, он ничего не "крышевал", он просто все это организовывал. Он владелец этого всего. Чего ему "крышевать?"

Шаманы на даче Шойгу

Путин рассказывал Пугачеву, что на даче у Шойгу были шаманы: "Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели".

Впрочем, по словам предпринимателя, он сам не знает, верит ли в это президент России Путин. "Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?". Я ответил: "Нет. А что в гараже?" - "Ну слава богу, что ты там не был".

Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили.

Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" - вспомнил Пугачев разговор с Путиным.

Впрочем, Пугачев отметил, что не знает, чем там занимались эти люди. "Я не знаю. Каждый увлекается чем хочет. Путин говорил: "Мы приехали, там какие-то шаманы, они предсказывают будущее".

По словам бизнесмена, Путин всегда настороженно относился к Шойгу и боялся его, поскольку в начале 2000-х, когда Путин пришел к власти в РФ, у Шойгу были "колоссальные рейтинги".

Шойгу думал, что после ухода с должности губернатора Московской области уйдет на пенсию

"После всего этого я хотел бы вернуться в Туву", - говорил Шойгу Пугачеву.

"Он стал губернатором Московской области и сказал мне, что "это будет до конца, до пенсии. После этого поеду в Туву".

Московская область - это рай. Ты просто сидишь в Москве и ничего не делаешь. Ты ни за что не отвечаешь. Просто наливай и пей. Вот каков губернатор Московской области", - пояснил предприниматель.

По его словам, Путин предлагал руководить Минобороны трем кандидатам, но два отказались. Шойгу же согласился.

После падения с лошади у Путина были проблемы со спиной

"На моих глазах он упал с лошади и повредил позвоночник. После этого он плохо ходил, два месяца лежал и носил корсет. После падения с лошади боли мучили Путина много лет", - указал Пугачев.

Предприниматель отметил, что не знает, есть ли у Путина еще какие-то проблемы со здоровьем.

"Он со мной ничем другим не делился. Об онкологических заболеваниях ничего не рассказывал. Я ходил с ним в баню, ничего такого не видел", - указал Пугачев.

Армия РФ не существует. Она задумана для парада, а не для войны, признал Пугачев

"Российские вооруженные силы не способны воевать, их предназначение - участие в парадах". Говоря о коррупции и проблемах в российской армии, Пугачев указал, что она "уничтожена".

"Ее не существует. Это главная проблема российской армии. Российской армии не существует, потому что коррупция. В армии, кстати, действительно коррупция. Я знаю, как там все устроено: люди, генералы", - заявил Пугачев.

В последние 20 лет российская армия ни с кем воевать не собиралась. "Чем же занимались генералы? Они закупали обмундирование и провизию у "своих" по завышенным ценам. Многих судили и отправляли за решетку на 10+ лет. Но причиной этих арестов было не желание преодолеть коррупцию, а борьба за право ее возглавить", - отметил предприниматель.

По его словам, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков рассказывал ему о том, как проходила отбраковка техники перед началом вторжения России в Грузию.

"70% выкинули, это просто был металлолом. Но не выкинули на помойку, а просто "крестик" поставили и оставили в гараже. Это просто вообще - где двигателей нет, гусениц, колес и тому подобное.

Ракеты не стреляют, автоматы без внутренностей, радиостанции без цветных металлов... Просто отбраковали. 30% оставили", - рассказал Пугачев.

"Это был 2008 год. Думаете, после путинских мультиков про гиперзвуковые ракеты что-то изменилось? Чем ниже уровень, тем меньше меняется. Это армия не для войны, это армия для парада", - убежден российский бизнесмен.