Бывший друг Путина Пугачев - о перевозке кокаина самолетами МЧС и шаманах на даче Шойгу
СТАТЬЮ
Во времена, когда Сергей Шойгу руководил Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой кокаина, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, бывший друг Владимира Путина и бывший член Совета федерации России Сергей Пугачев.
На самолетах МЧС перевозили кокаин
Во времена, когда Сергей Шойгу руководил Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой наркотиков, рассказал Пугачев.
В итоге, по словам бизнесмена, первый зам получил большой срок. В тот момент у Шойгу был очень высокий рейтинг, второй после Путина, и президент РФ его боялся, отметил Пугачев.
"Я не помню, в каком это было году, но Путин только пришел и тут же дал команду арестовать его первого зама, первый зам дал на него 100 томов показаний... Его прямо в кабинете брали. Причем когда его арестовывали, он кричал: "Дайте мне министру позвонить! Сейчас министр все решит, это же не я, это министр", - рассказал бизнесмен.
Предприниматель указал, что Шойгу это "не крышевал": "Нет, он ничего не "крышевал", он просто все это организовывал. Он владелец этого всего. Чего ему "крышевать?"
Шаманы на даче Шойгу
Путин рассказывал Пугачеву, что на даче у Шойгу были шаманы: "Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели".
Впрочем, по словам предпринимателя, он сам не знает, верит ли в это президент России Путин. "Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?". Я ответил: "Нет. А что в гараже?" - "Ну слава богу, что ты там не был".
Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" - вспомнил Пугачев разговор с Путиным.
Впрочем, Пугачев отметил, что не знает, чем там занимались эти люди. "Я не знаю. Каждый увлекается чем хочет. Путин говорил: "Мы приехали, там какие-то шаманы, они предсказывают будущее".
По словам бизнесмена, Путин всегда настороженно относился к Шойгу и боялся его, поскольку в начале 2000-х, когда Путин пришел к власти в РФ, у Шойгу были "колоссальные рейтинги".
Шойгу думал, что после ухода с должности губернатора Московской области уйдет на пенсию
"После всего этого я хотел бы вернуться в Туву", - говорил Шойгу Пугачеву.
Московская область - это рай. Ты просто сидишь в Москве и ничего не делаешь. Ты ни за что не отвечаешь. Просто наливай и пей. Вот каков губернатор Московской области", - пояснил предприниматель.
По его словам, Путин предлагал руководить Минобороны трем кандидатам, но два отказались. Шойгу же согласился.
После падения с лошади у Путина были проблемы со спиной
"На моих глазах он упал с лошади и повредил позвоночник. После этого он плохо ходил, два месяца лежал и носил корсет. После падения с лошади боли мучили Путина много лет", - указал Пугачев.
Предприниматель отметил, что не знает, есть ли у Путина еще какие-то проблемы со здоровьем.
"Он со мной ничем другим не делился. Об онкологических заболеваниях ничего не рассказывал. Я ходил с ним в баню, ничего такого не видел", - указал Пугачев.
Армия РФ не существует. Она задумана для парада, а не для войны, признал Пугачев
"Российские вооруженные силы не способны воевать, их предназначение - участие в парадах". Говоря о коррупции и проблемах в российской армии, Пугачев указал, что она "уничтожена".
В последние 20 лет российская армия ни с кем воевать не собиралась. "Чем же занимались генералы? Они закупали обмундирование и провизию у "своих" по завышенным ценам. Многих судили и отправляли за решетку на 10+ лет. Но причиной этих арестов было не желание преодолеть коррупцию, а борьба за право ее возглавить", - отметил предприниматель.
По его словам, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков рассказывал ему о том, как проходила отбраковка техники перед началом вторжения России в Грузию.
Ракеты не стреляют, автоматы без внутренностей, радиостанции без цветных металлов... Просто отбраковали. 30% оставили", - рассказал Пугачев.
"Это был 2008 год. Думаете, после путинских мультиков про гиперзвуковые ракеты что-то изменилось? Чем ниже уровень, тем меньше меняется. Это армия не для войны, это армия для парада", - убежден российский бизнесмен.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!