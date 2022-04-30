Сб, 30.04.2022
Война расширяется, она не останется ни в рамках "спецоперации", ни даже в границах Украины. Она отбрасывает очень серьезную тень, и в этой тени - вспышки огня Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

Британский министр: Не удивлюсь, если Путин объявит 9 мая массовую мобилизацию

Танки в Москве перед парадом 9 мая ФОТО: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин мог бы использовать парад 9 мая, чтобы объявить массовую мобилизацию для последнего удара по Украине. С таким прогнозом в пятницу выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. 

По его словам, Путин может отказаться от термина "специальная операция" и объявить о полномасштабной "войне" - но не против Украины, а против "мирового нацизма" и НАТО.

"Я не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если Путин собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян",

- сказал Уоллес.

Министр отметил, что у него нет конкретной информации на этот счет, и прогноз сделан, принимая во внимание сказанное Путиным в прошлых комментариях.

"Я думаю, он попытается отказаться от своей "спецоперации". Он подготовил почву к тому, чтобы сказать: смотрите, сейчас идет война против нацистов и мне нужно больше людей, больше пушечного мяса", - сказал Уоллес.

По мнению министра, Путину массовая мобилизация не поможет. "Это будет жалкая попытка с учетом того факта, что его генералы отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности и его эго", - отметил Уоллес.

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