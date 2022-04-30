Что за странная повязка на руке у Карима Бензема? Он играет в ней уже третий год

Однако внимание болельщиков привлекает не только яркая игра футболиста - фанаты обратили внимание на то, что Бензема на каждый матч выходит со странной белой повязкой на руке. Причём делает он это уже третий год подряд.

Как пишет Sport24, в начале 2019 года в матче Ла Лиги он пострадал в результате столкновения с игроком "Бетиса Марком Барброй и неудачно упал - всё закончилось переломом пальца. Футболиста заменили, а врачи постановили, что необходима операция.

"Сперва я почувствовал, как будто по пальцу били камнем, затем - будто его резали. Клубный врач сказал, что всё будет в порядке, но у меня были сомнения", - вспоминал потом спортсмен.

По словам врачей, восстановление затянулось бы на два месяца, но последствия операции могли быть непредсказуемыми. Кроме того, без хирургического вмешательства обойтись было нельзя. Поэтому Бензема решил отложить операцию до более удобного момента, так как "Реалу" нужно было играть и выигрывать, а нападающих такого класса в клубе на тот момент не было, как нет и сейчас.

В итоге, операция была сделана летом 2019 года, однако во время подготовки к новому сезону Бензема снова травмировал тот же палец.

От повторной операции футболист отказался - не хотел терять время. Время это он не нашёл до сих пор.

В итоге, Бензема играет с шиной на мизинце, закреплённой бандажом. За пределами поля футболист обходится без данного приспособления, поэтому то, как выглядит его мизинец, можно увидеть в соцсетях.

По словам врача мадридской клиники, изготовление и наложение такой шины занимает примерно 20 минут, а стоит она порядка 40 евро.

Вероятно, в решении Бензема есть и доля суеверия. С того момента, как Карим получил эту травму, он показывает лучший футбол в своей карьере.

Впрочем, вполне возможно, что в конце сезона у него появится возможность спокойно провести операцию и восстановиться - чемпионат мира пройдёт зимой, летом этого года международных соревнований не будет. Так что, увидим ли бы Бензема с повязкой на руке или нет, покажет время.