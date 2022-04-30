Фото ⟩ В Сигулде проходит грандиозный Латвийский парад саженцев

Мероприятие оба дня проходит с 9 до 17 часов. Вход бесплатный.

Как портал TVNET проинформировали организаторы мероприятия, в этом году в 18-м Латвийском параде саженцев принимают участие порядка 150 растениеводов со всех регионов страны, создав крупнейшую национальную ярмарку саженцев. Отдельные садоводы привезли на парад даже особо редкие экземпляры.

Между прочим, на ярмарке можно приобрести не только саженцы, но и творения ремесленников и любителей. Организаторы мероприятия подготовили и аукцион саженцев.

Для удобства посетителей создан гардероб саженцев, в котором посетители бесплатно могут поместить приобретенные саженцы, чтобы перемещаться по территории со свободными руками.

Галерея: Латвийский парад саженцев

Муниципальная полиция Сигулдского края сообщает, что во время Парада саженцев с 5 до 19 часов планируется ограничение движения. Карту стоянок можно найти здесь.

Для удобства полиция призывает использовать для перемещения приложение Waze.

Здесь можно увидеть как месторасположение бесплатных автостоянок, так и узнать актуальную информацию об ограничениях транспорта. В свою очередь велосипеды можно оставить у размещенных у площади Светку в Сигулде велоштативов.