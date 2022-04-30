Генеральные консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае прекратили прием посетителей
Генеральные консульства России в Лиепае и Даугавпилсе еще несколько недель назад прекратили прием посетителей, выяснило агентство LETA.
Генеральные консульства России в Лиепае и Даугавпилсе еще несколько недель назад прекратили прием посетителей, выяснило агентство LETA.
Как указано на сайте генконсульства РФ в Даугавпилсе, генеральное консульство прекратило прием посетителей с 7 апреля.
В свою очередь портал Liepajniekiem.lv сообщает, что генеральное консульство России в Лиепае не принимает посетителей с 18 апреля.
С посольством России в Латвии агентству LETA по этому вопросу пока связаться не удалось.
Как сообщалось ранее, 5 апреля Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение отозвать свое согласие на деятельность генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, то есть закрыть оба российских консульства.
Сотрудники-дипломаты этих консульств были объявлены в Латвии нежелательными лицами.
Как указали в МИД, Латвия повторно и самым строгим образом осуждает военную агрессию России и ее вторжение в Украину.
О решении было сообщено послу России в Латвии Михаилу Ванину. После окончания сегодняшнего дня деятельность генеральных консульств в Латвии недопустима. Выдворяемые лица должны до этого срока покинуть Латвию.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее указал в Twitter, что выдворению подлежат 13 российских дипломатов и сотрудников генеральных консульств.
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