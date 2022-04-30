Лавров пригрозил ударами по конвоям с вооружением для Украины

В ходе интервью Лавров также отметил, что российское вторжение в Украину "вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада".

На эти слова уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что "освобождение по-русски - это массовое уничтожение".

"Следующей целью российской спецоперации может стать освобождение Марса от марсиан",

- цитирует Подоляка Русская служба ВВС.

В свою очередь в интервью каналу Al-Arabiya Лавров сказал, что России известны дороги, по которым Запад хочет поставлять Украине оружие.

Поставщики оружия могут стать целями России, как только вооружение попадет на территорию Украины.

"Любое оружие, любая поставка оружия на территорию Украины является законной целью…" - сказал Лавров.

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По словам Лаврова, переговоры с Киевом о мирном договоре проходят неудачно, их осложняют "воинственная риторика и действия западных сторонников Киева". Россия же выступает за продолжение процесса переговоров.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что есть большой риск того, что Киев прекратит переговоры с Москвой. Он повторно призвал к прямым переговорам с Владимиром Путиным.