Сб, 30.04.2022
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Владимир, эвакуированный в Россию украинский беженец

Готовятся существенные изменения порядка выборов в Европарламент

Заседание Европарламента. Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены провести реформу избирательной системы Европарламента, предоставив каждому избирателю для два голоса: один для голосования за кандидата в депутаты ЕП от своей страны и еще один - по списку от всего Европейского союза (ЕС).

В настоящее время голосование на выборах в Европарламент ограничено национальными списками. По словам пресс-секретаря ЕП в Латвии Яниса Крастиньша, согласно предложению депутатов, из списков от всего Евросоюза смогут быть избраны 28 депутатов. В общей сложности в настоящее время в Европарламенте насчитывается чуть более 700 депутатов Европарламента.

В списках кандидатов на эти места будет необходимо соблюдать принцип географического представительства, а для обеспечения общеевропейского избирательного округа предполагается создать новый европейский избирательный орган.

Авторы предложения считают, что предложенные изменения переведут выборы с 27 различных избирательных систем на "настоящую, единую европейскую систему выборов с общими правилами". Предложение также предусматривает, что общим европейским днем выборов станет 9 мая, или День Европы.

Согласно предложению, все европейцы старше 18 лет получат право баллотироваться на выборах. В крупных округах планируется ввести барьер в 3,5% голосов, необходимый для участия в распределении мандатов. По словам Крастиньша, ЕП настаивает на равном доступе к выборам для всех граждан, включая людей с ограниченными возможностями и возможность голосовать по почте.

Европарламент также призывает к соблюдению принципа гендерного равенства посредством использования принципа "застежки-молнии" при формировании списков или введения гендерных квот.

Депутаты также предусмотрели право граждан голосовать в рамках общеевропейских списков за своего кандидата на пост председателя Европейской комиссии - "ведущего кандидата".

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