Сб, 30.04.2022
Нас били прикладами, и руками, и ногами. Один солдат был очень молод, почти ребенок. Он использовал электрошок и бил током в шею, по лицу и коленям людей. Он так развлекался Владимир, эвакуированный в Россию украинский беженец
Владимир, эвакуированный в Россию украинский беженец

Видео ⟩ На Сахалине ликвидирован пожар на тепловой электростанции

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Ликвидирован масштабный пожар на сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2, где произошло возгорание в турбогенераторе, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Судя по хронологии новостей на официальном сайте "Сахалинэнерго", пожар начинался дважды.

Управление следственного комитета Сахалинской области сообщило, что в связи с пожаром начато уголовное дело.

Так, в субботу в турбогенераторе ГРЭС-2 возник пожар, который работники станции быстро ликвидировали собственными силами, однако затем пожар возобновился и пламя перекинулось на крышу здания. Ситуацию обострял сильный ветер.

Люди в результате пожара не пострадали. В СМИ прозвучало, что работы по ликвидации пожара продолжались три с половиной часа.

В качестве причины пожара "Сахалинэнерго" упомянуло отключение одного турбогенератора.

Сахалинская ГРЭС-2 находится в Томаринском районе вблизи села Ильинское. Мощность угольной электростанции - 120 мегаватт-час.

Пожары на станции возникали и ранее. В 2018 году загорелись помещения для размещения работников, а в 2019 году в результате пожара в общежитии станции погибли три человека.

Три года назад станции пришлось остановить работу из-за проблем энергоблока.

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