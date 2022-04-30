Видео ⟩ На Сахалине ликвидирован пожар на тепловой электростанции

Управление следственного комитета Сахалинской области сообщило, что в связи с пожаром начато уголовное дело.

Так, в субботу в турбогенераторе ГРЭС-2 возник пожар, который работники станции быстро ликвидировали собственными силами, однако затем пожар возобновился и пламя перекинулось на крышу здания. Ситуацию обострял сильный ветер.

Russian Far East: Fire at GRES-2 Power plant in Sakhalin this morning https://t.co/MCXAhppxse pic.twitter.com/40eCBCsTiF — Liveuamap (@Liveuamap) April 30, 2022

Люди в результате пожара не пострадали. В СМИ прозвучало, что работы по ликвидации пожара продолжались три с половиной часа.

В качестве причины пожара "Сахалинэнерго" упомянуло отключение одного турбогенератора.

Сахалинская ГРЭС-2 находится в Томаринском районе вблизи села Ильинское. Мощность угольной электростанции - 120 мегаватт-час.

Пожары на станции возникали и ранее. В 2018 году загорелись помещения для размещения работников, а в 2019 году в результате пожара в общежитии станции погибли три человека.

Три года назад станции пришлось остановить работу из-за проблем энергоблока.