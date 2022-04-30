Видео ⟩ На Сахалине ликвидирован пожар на тепловой электростанции

Управление следственного комитета Сахалинской области сообщило, что в связи с пожаром начато уголовное дело.
Так, в субботу в турбогенераторе ГРЭС-2 возник пожар, который работники станции быстро ликвидировали собственными силами, однако затем пожар возобновился и пламя перекинулось на крышу здания. Ситуацию обострял сильный ветер.
Люди в результате пожара не пострадали. В СМИ прозвучало, что работы по ликвидации пожара продолжались три с половиной часа.
В качестве причины пожара "Сахалинэнерго" упомянуло отключение одного турбогенератора.
Сахалинская ГРЭС-2 находится в Томаринском районе вблизи села Ильинское. Мощность угольной электростанции - 120 мегаватт-час.
Пожары на станции возникали и ранее. В 2018 году загорелись помещения для размещения работников, а в 2019 году в результате пожара в общежитии станции погибли три человека.
Три года назад станции пришлось остановить работу из-за проблем энергоблока.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!