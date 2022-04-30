Сб, 30.04.2022
29 апреля - мой последний рабочий день в Рижском зоопарке (...), и простите, что я не выдержал Ингмар Лидака, уже бывший сотрудник Рижского национального зоопарка
Ингмар Лидака, уже бывший сотрудник Рижского национального зоопарка

Франция увеличит военную помощь Украине

Эммануэль Макрон ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Франция увеличит военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом объявили после телефонного разговора французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Русская служба BBC.

В ходе переговоров президент Франции "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь", сообщает "Медуза" Что именно Париж передаст Киеву, не уточняется.

В свою очередь Зеленский в Twitter, что президенты коснулись вопросов "взаимодействие на пути Украины в ЕС".

Он поблагодарил Францию за гуманитарную помощь и готовность лечить украинских военных. "Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - заявил Зеленский. 

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