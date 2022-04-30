Франция увеличит военную помощь Украине

В ходе переговоров президент Франции "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь", сообщает "Медуза" Что именно Париж передаст Киеву, не уточняется.
В свою очередь Зеленский в Twitter, что президенты коснулись вопросов "взаимодействие на пути Украины в ЕС".
Он поблагодарил Францию за гуманитарную помощь и готовность лечить украинских военных. "Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - заявил Зеленский.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!