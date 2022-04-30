Франция увеличит военную помощь Украине

В ходе переговоров президент Франции "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь", сообщает "Медуза" Что именно Париж передаст Киеву, не уточняется.

В свою очередь Зеленский в Twitter, что президенты коснулись вопросов "взаимодействие на пути Украины в ЕС".

Он поблагодарил Францию за гуманитарную помощь и готовность лечить украинских военных. "Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - заявил Зеленский.

Продовжив діалог з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху 🇺🇦 до членства в 🇪🇺. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати 🇺🇦 воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу 🇫🇷 місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022