Сб, 30.04.2022
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Лайма Вайкуле, латвийская певица

Видео ⟩ Снаряд как сувенир: туристы попытались вывезти неразорвавшийся боеприпас

Снаряд. ФОТО: AP/Scanpix

СМИ сообщают, что семья из США вызвала панику в израильском аэропорту после того, как они попытались перевезти неразорвавшийся боеприпас.

На опубликованных в соцсетях видео и фото видно, как испуганные путешественники, ищущие убежища, прыгают под стулья и столы, узнав о неразорвавшемся снаряде в багаже туристов.

Власти заявили, что семья взяла снаряд в качестве сувенира после посещения Голанских высот, района, который до 1967 года был частью юго-западной Сирии.

"Когда они прибыли в аэропорт, чтобы зарегистрировать свой багаж, они показали снаряд охранникам", - заявила администрации израильского аэропорта.

"Поскольку это был снаряд, была объявлена ​​эвакуация из района", - говорится в сообщении.

После допроса службы безопасности аэропорта семье разрешили сесть на рейс, но без неразорвавшегося боеприпаса.

Управление аэропортов Израиля также сообщило, что мужчина был госпитализирован с травмами, полученными при попытке перепрыгнуть через багажную карусель.

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