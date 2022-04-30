Видео ⟩ Снаряд как сувенир: туристы попытались вывезти неразорвавшийся боеприпас
СМИ сообщают, что семья из США вызвала панику в израильском аэропорту после того, как они попытались перевезти неразорвавшийся боеприпас.
СМИ сообщают, что семья из США вызвала панику в израильском аэропорту после того, как они попытались перевезти неразорвавшийся боеприпас.
На опубликованных в соцсетях видео и фото видно, как испуганные путешественники, ищущие убежища, прыгают под стулья и столы, узнав о неразорвавшемся снаряде в багаже туристов.
תיעוד: בהלה בנתב"ג בעקבות חשש מחפץ חשוד. לאחר בדיקות הוכרז על חזרה לשגרה@sharonidan pic.twitter.com/pOMLp3oaeC— כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022
Власти заявили, что семья взяла снаряд в качестве сувенира после посещения Голанских высот, района, который до 1967 года был частью юго-западной Сирии.
"Когда они прибыли в аэропорт, чтобы зарегистрировать свой багаж, они показали снаряд охранникам", - заявила администрации израильского аэропорта.
"Поскольку это был снаряд, была объявлена эвакуация из района", - говорится в сообщении.
После допроса службы безопасности аэропорта семье разрешили сесть на рейс, но без неразорвавшегося боеприпаса.
Управление аэропортов Израиля также сообщило, что мужчина был госпитализирован с травмами, полученными при попытке перепрыгнуть через багажную карусель.
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