Украина сегодня: Россия пригрозила бомбить конвои с оружием. Путин может объявить мобилизацию.

Американская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов. Вероятно, приезд актрисы связан с помощью беженцам:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил ударами по западным конвоям с вооружением для Украины:

Президент России Владимир Путин мог бы использовать парад 9 мая, чтобы объявить массовую мобилизацию для последнего удара по Украине, с таким мнение выступает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Американские инструкторы начали обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться новым оружием полученным от стран Запада:

В Украине за два месяца войны в полиции было подано 7000 сообщений о без вести пропавших людях, и только примерно половина из них после этого была найдена. Подробности читайте в статье:

Франция увеличит военную и гуманитарную помощь Украине:

Война в Украине продолжает оказывать влияние на весь мир, так докеры Амстердама отказываются разгружать танкер с дизелем из России. Накануне этот же танкер не приняли в другом порту Нидерландов, Роттердаме, сообщает Русская служба BBC.

Рост благосостояния в Европе замедлился, а в США и вовсе обратился вспять еще до того, как мир в полной мере ощутил на себе экономические последствия войны России против Украины, показала статистика первого квартала 2022 года.

Что еще произошло в Украине:

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину. Памятник простоял на своем месте 121 год в одном из парков в центре Чернигова. Бюст русского поэта был демонтирован и передан на хранение в местный музей. А в Новой Каховке, что в Херсонской области, российские силы вернули памятник Ленину на постамент возле городского совета, пишет Русская служба BBC.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об обмене пленными с Россией. "Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", - написала Верещук в Facebook.

Ракетный удар по аэропорту Одессы

Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Одессы, сообщает Одесский городской совет со ссылкой на командование "Юг" украинской армии. По их данным, в результате удара повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта, и использовать ее теперь невозможно.

Одесские каналы пишут о нескольких - возможно, трех - взрывах ракет.

Главное из сводки генштаба Украины. По оценке украинских военных на 30 апреля Россия потеряла:

более 23 000 человек

более 1000 танков

100 самолетов и 155 вертолетов

Министерство обороны РФ отчиталось о том, что всю ночь обстреливало территорию Украины:

всего обстреляли 389 объектов

уничтожили четыре склада боеприпасов, четыре танка и шесть единиц бронетехники

сбили 18 беспилотников



