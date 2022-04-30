Украина: Россия отвергает предложения спасти людей в Мариуполе

"Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции",- сообщил Подоляк.

По его словам, российская сторона не проявляет никакой готовности к переговорам и поиску компромисса, потому что их символическая цель — уничтожить Мариуполь и "Азов".

"Каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить",- заявил советник.

Глава Офиса президента Украины подтвердил, что национальные и международные лидеры продолжают работу по спасению мариупольцев.

Итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Папа Римский Франциск за последние два месяца трижды обращался к Путину с просьбой предоставить гуманитарный коридор для безопасного прохода людей из Мариуполя, но российский президент заявил, что безопасность такого маршрута не может быть гарантирована, и просьба Папы была отклонена

Последняя такая попытка - обеспечить эвакуацию гражданских лиц водным транспортом под флагом Ватикана.

Украинская сторона в пятницу, 29 апреля, выразила надежду, что удастся эвакуировать людей, но этого не произошло.

Ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками за территорию "Азовстали" продолжаются в Мариуполе с начала марта. В подвалах завода находится более 1000 мирных жителей, а также около 500 раненых украинских военных.

По оценкам, в Мариуполе, заблокированном российскими войсками, все еще находится около 120 000 мирных жителей.

Галерея: Мариуполь после обстрела