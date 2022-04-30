"Реал" досрочно стал чемпионом Испании. 35-й раз в истории

Матч проходил на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился победой "Реала" со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Родриго (33-я и 43-я минуты), Марко Асенсио (55`) и Карим Бензема (81`).

Таким образом, мадридский клуб набрал 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя - "Севильи" - 64 очка, а у "Барселоны", имеющей матч в запасе, 63 очка. У обеих команд нет математических шансов догнать "Реал".

Отметим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал чемпионом уже в пятой европейской топ-лиге, чего не удавалось ни одному тренеру в истории. Ранее 62-летний специалист брал титулы с итальянским "Миланом" (2004), английским "Челси" (2010), французским "Пари Сен-Жермен" (2013) и немецкой "Баварией" (2017).

Также стоит отметить бразильского защитника Марсело, который стал самым титулованным игроком в истории "Реала", завоевав свой 24-й трофей в составе клуба. Бразилец превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с "Реалом".

"Реал" является самой титулованной командой Испании - клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства. Второе место по этому показателю занимает "Барселона" - 26 чемпионских титулов.

Помимо чемпионских титулов, у "Реала" 19 побед в Кубке Испании, 11 - в Суперкубке и одна - в Кубке лиги. В оставшихся четырёх турах "Реалу" предстоит сыграть с мадридским "Атлетико", "Леванте", "Кадисом" и "Бетисом".