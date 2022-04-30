Сб, 30.04.2022
Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики. Лайма Вайкуле, латвийская певица
Лайма Вайкуле, латвийская певица

Украина: Российские войска нанесли удар по Одессе

Одесса. ФОТО: Alexandros Avramidis

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил, что по аэропорту Одессы был нанесен ракетный удар, сообщает Русская служба BBC.

По его словам удар был нанесен из Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион".

Марченко сказал, что взлетно-посадочная полоса аэропорта  Одессы повреждена.

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