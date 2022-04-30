Украина: Российские войска нанесли удар по Одессе
Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил, что по аэропорту Одессы был нанесен ракетный удар, сообщает Русская служба BBC.
Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил, что по аэропорту Одессы был нанесен ракетный удар, сообщает Русская служба BBC.
По его словам удар был нанесен из Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион".
Марченко сказал, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы повреждена.
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