ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Встреча проходила в Магнитогорске на стадионе "Арена-Металлург" и завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10`), Константин Окулов (37`) и Владислав Каменев (57`). У проигравших отличился Филипп Майе (40`).

Таким образом, московский клуб в итоге выиграл серию до четырёх побед со счётом 4:3. Причём ЦСКА уступал со счётом 1:3, но в итоге победил в трёх матчах подряд.

Для ЦСКА это был пятый финал Кубка Гагарина и второй завоёванный трофей (2019, 2022). На счету "Металлурга" также два титула (2014, 2016).

Отметим также, что главный тренер ЦСКА (трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз") Сергей Фёдоров был назначен главным тренером команды в середине июля 2021 года. 52-летний специалист впервые в карьере занял пост тренера и в дебютном для себя сезоне привёл команду к чемпионству.