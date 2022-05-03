ВИДЕО ⟩ "Валмиера" одержала шестую победу подряд, разгромив "Ригу"

В первом матче 10-го тура "Даугавпилс" на выезде с минимальным счётом обыграл "Тукумс" - 1:0. Единственный гол на 67-й минуте матча забил Джозеф Янки.

Отметим, что для "Тукумса" это поражение стало пятым подряд. В свою очередь, голкипер "Даугавпилса" Владислав Куракин не пропускает уже на протяжении пяти матчей.

Шестую победу подряд одержала "Валмиера", которая на этот раз у себя дома уверенно обыграла "Ригу" - 3:0. Дублем в составе хозяев отметился Раймонд Кроллис, и один гол забил Даниэль Балодис.

Действующий чемпион РФШ также одержал домашнюю победу. Подопечные Виктора Мороза встречались с аутсайдером чемпионата юрмальским "Спартаком" и одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Счёт на 31-й минуте открыл Элвис Стуглис, который нанёс точный удар после розыгрыша углового. Второй гол рижане забили за семь минут до конца основного времени - бразилец Эмерсон получил передачу от Дениса Ракеля и оставил не у дел вратаря "Спартака".

Вторую победу подряд одержала "Ауда", которая на этот раз в результативном матче обыграла "Метту" - 3:2. Счёт на 21-й минуте с пенальти открыл Томислав Штркаль, но незадолго до перерыва Бруно Мелнис восстановил равновесие на табло.

На 58-й минуте Юнуса Муритала вывел "Метту" вперёд, но десять минут спустя Даниил Улимбашев снова сделал счёт ничейным. Победу "Ауде" на 73-й минуте принёс точный удар Штркаля, который оформил дубль.

В заключительном матче 10-го тура "Лиепая" на выезде обыграла "Супер Нову" - 3:1. Голами в составе победителей отметились Неманья Белакович, Пабло Родригес и Додо. Единственный гол в составе "Супер Новы" провёл Марко Регжа.

После десяти туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 23 очка. На третьем и четвёртам местах идут "Лиепая" и "Рига" (по 19 очков). Далее располагаются "Даугавпилс" (15), "Ауда" (15), "Метта" (9), "Тукумс" (4), "Супер Нова" (3) и "Спартак" (1).

В 11-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 5 и 6 мая, "Даугавпилс" у себя дома сыграет с РФШ, "Спартак" - с "Валмиерой", "Ауда" - с "Супер Новой", "Рига" - с "Лиепаей", а "Метта" - с "Тукумсом".